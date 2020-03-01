Путін і Ердоган зустрінуться у перший тиждень березня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Туреччина і РФ роблять усе можливе для досягнення миру в регіоні - глава МЗС Туреччини Фото РИА Новости

Турецька делегація напередодні провела чергову зустріч з російською стороною в Анкарі

На тлі конфлікту в Сирії президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган домовився зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним в перший тиждень березня. Про це повідомляє агентство Anadolu, посилаючись на главу МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

За його словами, режим Башара Асада обстрілюють населені пункти, лікарні, школи і позиції турецьких військових в районі міста Ідліб.

У той же час він зазначив, що не можна стверджувати, що сили Росії здійснюють авіаудари по турецьким солдатам.

Він зазначив, що Туреччина і РФ роблять усе можливе для досягнення миру в регіоні.

28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

Нагадаємо, 28 лютого, президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої домовилися зустрітися.

Читайте також: