У Туреччині відбулися велелюдні похорони вояків, загиблих в Ідлібі



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У Туреччині відбулися урочисті церемонії прощання з 33 військовослужбовцями, котрі втратили свої життя під час авіаударів росіян в Ідлібі

Під час церемонії прощання вулиці та площі були заповнені украй

В суботу, 29 лютого 2020 року, за участю перших осіб країни у Туреччині відбулися урочисті церемонії прощання з 33 військовослужбовцями, котрі втратили свої життя під час авіаударів росіян в Ідлібі (Сирія).

Світлини розміщує турецький портал Milliyet.

На них добре видно, що вулиці та площі заповнені украй.

Нагадаємо, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п’ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

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