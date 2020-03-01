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    У світі

    У Туреччині відбулися велелюдні похорони вояків, загиблих в Ідлібі

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    У Туреччині відбулися урочисті церемонії прощання з 33 військовослужбовцями, котрі втратили свої життя під час авіаударів росіян в Ідлібі&nbsp; - У Туреччині відбулися велелюдні похорони вояків, загиблих в Ідлібі
    У Туреччині відбулися урочисті церемонії прощання з 33 військовослужбовцями, котрі втратили свої життя під час авіаударів росіян в Ідлібі 

    Під час церемонії прощання вулиці та площі були заповнені украй

    В суботу, 29 лютого 2020 року, за участю перших осіб країни у Туреччині відбулися урочисті церемонії прощання з 33 військовослужбовцями, котрі втратили свої життя під час авіаударів росіян в Ідлібі (Сирія).

    Світлини розміщує турецький портал Milliyet.

    На них добре видно, що вулиці та площі заповнені украй.

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    У Туреччині відбулися велелюдні похорони вояків, загиблих в Ідлібі
    У Туреччині відбулися велелюдні похорони вояків, загиблих в Ідлібі
    У Туреччині відбулися велелюдні похорони вояків, загиблих в Ідлібі
    У Туреччині відбулися велелюдні похорони вояків, загиблих в Ідлібі
    У Туреччині відбулися велелюдні похорони вояків, загиблих в Ідлібі
    У Туреччині відбулися велелюдні похорони вояків, загиблих в Ідлібі
    У Туреччині відбулися велелюдні похорони вояків, загиблих в Ідлібі
    У Туреччині відбулися велелюдні похорони вояків, загиблих в Ідлібі
    У Туреччині відбулися велелюдні похорони вояків, загиблих в Ідлібі
    У Туреччині відбулися велелюдні похорони вояків, загиблих в Ідлібі
    У Туреччині відбулися велелюдні похорони вояків, загиблих в Ідлібі
    У Туреччині відбулися велелюдні похорони вояків, загиблих в Ідлібі

    Нагадаємо, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

    Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада. 

    На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п’ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

    Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

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