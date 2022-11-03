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У Москві блекаут: міністри провели нараду з Путіним у цілковитій темряві (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Москві блекаут: міністри провели нараду з Путіним у цілковитій темряві (відео)
Причина вимкнення світла у Москві не повідомляється
фото: РБК

Без електрики залишилися три вежі «Москви-сіті»

У діловому кварталі столиці Росії «Москва-сіті» сталося вимкнення світла, через що глави двох міністерств на нараді за участю президента країни-агресора Володимира Путіна сиділи в темряві. Про це повідомляють росЗМІ.

За інформацією джерела, без світла залишилися три вежі «Москви-сіті». Електрика відключилася в комплексі IQ-квартал, у якому, зокрема, розташовані три держвідомства – Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

Те, що міністерства залишилися без світла, було помітно і на прямій трансляції наради за участю Путіна. На трансляції видно, що глави Мінекономрозвитку Максим Решетніков і Мінпромторгу Денис Мантуров сидять у темряві.

Путін запропонував Решетнікову, який сидів у «Москва-сіті», доповісти про інвестиції, висловив сподівання, що вимкнення там світла під час наради не завадить.

Проблеми з електропостачанням у столиці РФ підтвердили й інші місцеві Телеграм-канали. На відео помітно, що цілі квартали Москви перебувають у цілковитій темряві.

Як відомо, Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Нагадаємо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії

Напередоні компанія ДТЕК повідомляла, що використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає.

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Теги: путін блекаут Москва

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