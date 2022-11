Хто переконав Путіна напасти на Україну: дослідження The Times 

Ідеологами повномасштабного вторгнення РФ в Україну були секретар Ради безпеки РФ та голова ФСБ

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков переконали Володимира Путіна у необхідності вторгнення в Україну. Про це пише The Times з посиланням на джерело у російському уряді.

Як пише видання, через вік Путіна, якому в жовтні виповнилося 70 років, головні російські силовики вирішили, що в них закінчується час для остаточного вирішення питання «західної агресії». Для цього, на їхню думку, необхідно було остаточно вирішити проблему України.

До середини літа 2021 року в найближчому оточенні Путіна сформувалася «критична маса» думок про необхідність нанесення «вирішального військового удару», сказало джерело газети в російському уряді під псевдонімом Сергій Рудий. При цьому формат «удару» на той момент не було визначено, уточнив він. Однак Патрушев та Бортніков ухвалили принципове рішення про вторгнення вже до кінця літа минулого року. Після цього їм залишалося підготувати сили для удару та остаточно переконати Путіна розпочати операцію, зазначає The Times.

Крім Бортнікова та Патрушева, на рішення Путіна про початок війни вплинув мільярдер Юрій Ковальчук, який, зокрема, захоплювався філософією Івана Ільїна. The Times посилається на березневу колонку журналіста Михайла Зигаря для The New York Times, в якій він повідомляв, що Ковальчук проводив багато часу з Путіним, коли той жив у резиденції на Валдаї навесні та влітку першого року пандемії.

Міністра оборони Сергія Шойгу The Times називає «виконавцем, що вагається» серед високопоставлених силовиків, наголошуючи, що політична ініціатива війни виходила саме від силового блоку.

Водночас більша частина російських еліт не була поінформована про плани розпочати війну і сприймала попередні події як блеф з боку Путіна, пише The Times з посиланням на джерела. Один із співрозмовників видання, який є давнім другом сім’ї Путіна, стверджує, що спікер Кремля Пєсков незабаром після початку війни розповів йому, що більшість членів Ради безпеки дізналися про вторгнення, що готується, лише на засіданні 21 лютого. Всім учасникам засідання було сказано, що воно транслюватиметься у прямому ефірі, додало джерело з посиланням на Пєскова.

Ще одне джерело газети заявило, що мільярдер Михайло Фрідман говорив йому за кілька днів до початку війни, посилаючись на «найвищих друзів у спецслужбах», що небезпеки вторгнення немає.

Нагадаємо, українська розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін ухвалив остаточне рішення про напад на Україну лише за півдоби до початку агресії.