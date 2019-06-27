Трамп прогнозує «дуже хорошу розмову» з Путіним



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Зустріч президентів США та Росії відбудеться 28 червня

Президент США не захотів відповідати на питання, чи попросить він Путіна не втручатися в американські президентські вибори 2020 року

Президент США Дональд Трамп підтвердив плани про зустріч з президентом Росії Путіним на саміті Великої двадцятки, але відмовився відповідати на питання, чи попросить він Путіна не втручатися в американські президентські вибори 2020 року.

Про це повідомляє «Голос Америки».

На питання журналістки CNN про втручання у вибори Трамп відповів: «У мене з ним буде дуже хороша розмова. А що я йому скажу - не ваша справа».

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив журналістам, що зустріч президентів США та Росії – Дональда Трампа і Володимира Путіна – в кулуарах саміту Великої двадцятки в Осаці відбудеться 28 червня, .

Він уточнив, що зустріч триватиме протягом години.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін вважає, що на зустрічі президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна буде підняте питання звільнення українських полонених моряків.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у графіку президента Росії Володимира Путіна немає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті «Групи 20» (G20) в Японії.