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Путін розповів, кого хоче бачити наступним президентом США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Путін розповів, кого хоче бачити наступним президентом США
Російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Путін вважає, що сьогоднішня позиція адміністрації США «надзвичайно шкідлива і помилкова»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що на посаді президента США для Москви кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп. Про це Путін заявив в інтерв'ю Всеросійській державній телевізійній та радіомовній компанії.

У Путіна запитали: «Для нас хто кращий – Байден чи Трамп?»

«Байден. Він людина більш досвідчена, він прогнозований, він політик старої формації. Але ми будемо працювати з будь-яким лідером США, якому висловить довіру американський народ», – відповів Путін.

У президента РФ також запитали, як він ставиться до повідомлень про стан здоров'я Байдена. На думку Путіна, це пов'язано, зокрема, з передвиборчою кампанією у США: «Я думаю, у США набирає обертів внутрішньополітична кампанія, передвиборча кампанія. Вона набуває все більш і більш таких гострих форм. І нам некоректно втручатися в цей процес. Послухайте, я зустрічався з Байденом у Швейцарії, це було три роки тому. Уже й тоді говорили, що він недієздатний. Нічого подібного я не побачив. Ну так, він підглядав у свій папірець, я підглядав у свій. Нічого такого. А те, що він десь, виходячи з вертольота, ударився головою, ну... Хто у нас де-небудь не вдарявся головою – нехай перший кине в нього камінь».

Путін додав, що, на його думку, сьогоднішня позиція адміністрації США «надзвичайно шкідлива і помилкова».

«І я свого часу президенту Байдену про це говорив», – підсумував Путін.

Раніше повідомлялося, що у разі обрання президентом США на виборах у листопаді 2024 року, Дональд Трамп планує вести переговори між Україною та Російською Федерацією, що може переформатувати десятиліття американської політики, розколе оборонний альянс і послабить союзників в Азії, зокрема Тайвань. 

 

Теги: путін Дональд Трамп вибори у США Тайвань диктатор переговори

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