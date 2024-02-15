Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп буде домагатися переговорів України з РФ у разі перемоги на виборах – Bloomberg

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп буде домагатися переговорів України з РФ у разі перемоги на виборах – Bloomberg
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Радники Трампа обговорюють питання про те, як «посадити за стіл переговорів» Зеленського та Путіна

У разі обрання президентом США на виборах у листопаді 2024 року, Дональд Трамп планує вести переговори між Україною та Російською Федерацією, що може переформатувати десятиліття американської політики, розколе оборонний альянс і послабить союзників в Азії, зокрема Тайвань. Про це повідомляє Bloomberg.

Один з радників потенційного кандидата від республіканців вказав, що обіцянка припинити військову допомогу США може стимулювати переговорний процес з Україною, тоді як можливе збільшення американської допомоги може вплинути на Росію, змусивши її до більш агресивних дій у відповідь.

За словами джерел видання, радники Трампа обговорюють питання про те, як «посадити за стіл переговорів» президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Один із радників зазначив, що обіцянки припинити надання військової допомоги Києву, можуть підштовхнути Київ розпочати переговори з агресором.

Крім того, серед можливих кроків у разі обрання Трампа, його союзники назвали по-суті створення дворівневого альянсу НАТО, де стаття 5 Статуту, яка вимагає колективного захисту будь-якого члена, що зазнав нападу, буде застосовуватися лише щодо країн, які досягли певного рівня витрат на оборону. Деякі члени команди лідера республіканців, виступають за нові обсяги відрахувань на потреби НАТО від країн, що відстають у розвитку.

Зазначається, що якщо ці ініціативи будуть реалізовані, вони переформатують десятиліття політики США, розірвуть оборонний альянс, який формував європейську безпеку з часів «холодної війни», і серйозно занепокоять союзників в Азії щодо зобов'язань Вашингтона протистояти Китаю.

Зокрема, нещодавно у Пекіні припустили, що в разі обрання президентом США, Трамп може припинити підтримку Тайваню з боку США, що підвищить загрозу вторгнення Китаю на острів. Видання нагадало, що в липні минулого року, Трамп уникнув відповіді, чи буде він захищати Тайвань у разі нападу Китаю.

Тим часом посол США в НАТО Джуліанна Сміт провела прямий зв'язок між планами Трампа щодо України та Китаю.

«Путін повинен зрозуміти, що підтримка Заходу не слабшає, що він не може, неспровоковано, напасти на іншу країну і зазіхнути на її суверенітет. Це послання ми повинні надіслати не лише Путіну, але й іншим країнам світу, зокрема Китаю», - сказала вона в інтерв'ю Bloomberg Television.

Раніше колишній президент США та ймовірний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп виступив проти законопроєкту Сенату про зовнішню допомогу, заявивши, що США повинні припинити надання допомоги іншим країнам. 

 
 

 

Теги: вибори у США переговори суверенітет Тайвань президент посол партії Дональд Трамп путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путіна вимагають судити за фразу щодо окупованих територій України
Путіну «світить» 20 років? Росіянин вказав на злочин диктатора
23 сiчня, 13:50
Збірна ОКР з фігурного катання
Федерація позбавила «Росію» олімпійського золота, проте залишила серед призерів
30 сiчня, 11:32
Стубб та Хаавісто розповіли, як поставилися б до дзвінка російського диктатора
«Дзвінок Путіна» став причиною суперечки між кандидатами у президенти Фінляндії
30 сiчня, 10:31
Петро Чернишов вважає, що націоналізація може принести шкоду для інвестиційного клімату в Україні
Кому потрібна націоналізація «Київстару»? Колишній керівник компанії висунув версію
31 сiчня, 14:29
Трамп підтвердив, що добре ладнає із Путіним
Трамп запевняє, що добре знає Путіна і Зеленського і обіцяє швидко закінчити війну
16 сiчня, 14:01
Володимир Путін
Або переговори, або... Путін ставить ультиматум
26 сiчня, 06:15
Пенсіонерам на Донеччині роздають партійні квитки «Єдиної Росії»
На Донеччині окупанти заманюють людей в партію Путіна гуманітаркою
27 сiчня, 05:45
Радник президента Сполучених Штатів з питань нацбезпеки Джейк Салліван
Салліван: Байден не підпише законопроєкт про допомогу Ізраїлю без коштів для України
5 лютого, 01:20
Нинішні та колишні депутатки обурилися через обговорення настільки важливого питання за зачиненими дверима
Звільнення Залужного. Зеленський провів закриту зустріч з журналістами
9 лютого, 09:58

Політика

Трамп буде домагатися переговорів України з РФ у разі перемоги на виборах – Bloomberg
Трамп буде домагатися переговорів України з РФ у разі перемоги на виборах – Bloomberg
Вступ України до НАТО: глава МЗС Естонії зробив заяву
Вступ України до НАТО: глава МЗС Естонії зробив заяву
Пєсков зробив заяву щодо тривалості війни в Україні
Пєсков зробив заяву щодо тривалості війни в Україні
Міноборони Британії відреагувало на знищення корабля «Цезар Куніков»
Міноборони Британії відреагувало на знищення корабля «Цезар Куніков»
Одне з найбільших міст Норвегії вирішило приймати лише українських біженців
Одне з найбільших міст Норвегії вирішило приймати лише українських біженців
РФ оголосила у розшук 100 громадян Грузії за службу у Збройних силах України
РФ оголосила у розшук 100 громадян Грузії за службу у Збройних силах України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання
79K
Китай звернувся до США через допомогу Україні
36K
У Чорному морі знищено російський десантний корабель
25K
Пільги, доплати та право на демобілізацію: нардепи придумали, як мотивувати до військової служби
12K
Допомога Україні: спікер Палати представників США зробив заяву
12K
Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи

Новини

День кіберспорту в Україні. Які свята відзначаємо 15 лютого
Сьогодні, 00:00
Ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти
Вчора, 16:45
У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго
Вчора, 14:21
Справа проти Пашинського: політик оприлюднив свою версію
Вчора, 13:11
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 05:51
14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а чого не можна робити
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua