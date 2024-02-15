Трамп буде домагатися переговорів України з РФ у разі перемоги на виборах – Bloomberg

Радники Трампа обговорюють питання про те, як «посадити за стіл переговорів» Зеленського та Путіна

У разі обрання президентом США на виборах у листопаді 2024 року, Дональд Трамп планує вести переговори між Україною та Російською Федерацією, що може переформатувати десятиліття американської політики, розколе оборонний альянс і послабить союзників в Азії, зокрема Тайвань. Про це повідомляє Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Один з радників потенційного кандидата від республіканців вказав, що обіцянка припинити військову допомогу США може стимулювати переговорний процес з Україною, тоді як можливе збільшення американської допомоги може вплинути на Росію, змусивши її до більш агресивних дій у відповідь.

За словами джерел видання, радники Трампа обговорюють питання про те, як «посадити за стіл переговорів» президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Один із радників зазначив, що обіцянки припинити надання військової допомоги Києву, можуть підштовхнути Київ розпочати переговори з агресором.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, серед можливих кроків у разі обрання Трампа, його союзники назвали по-суті створення дворівневого альянсу НАТО, де стаття 5 Статуту, яка вимагає колективного захисту будь-якого члена, що зазнав нападу, буде застосовуватися лише щодо країн, які досягли певного рівня витрат на оборону. Деякі члени команди лідера республіканців, виступають за нові обсяги відрахувань на потреби НАТО від країн, що відстають у розвитку.

Зазначається, що якщо ці ініціативи будуть реалізовані, вони переформатують десятиліття політики США, розірвуть оборонний альянс, який формував європейську безпеку з часів «холодної війни», і серйозно занепокоять союзників в Азії щодо зобов'язань Вашингтона протистояти Китаю.

Зокрема, нещодавно у Пекіні припустили, що в разі обрання президентом США, Трамп може припинити підтримку Тайваню з боку США, що підвищить загрозу вторгнення Китаю на острів. Видання нагадало, що в липні минулого року, Трамп уникнув відповіді, чи буде він захищати Тайвань у разі нападу Китаю.

Тим часом посол США в НАТО Джуліанна Сміт провела прямий зв'язок між планами Трампа щодо України та Китаю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Путін повинен зрозуміти, що підтримка Заходу не слабшає, що він не може, неспровоковано, напасти на іншу країну і зазіхнути на її суверенітет. Це послання ми повинні надіслати не лише Путіну, але й іншим країнам світу, зокрема Китаю», - сказала вона в інтерв'ю Bloomberg Television.

Раніше колишній президент США та ймовірний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп виступив проти законопроєкту Сенату про зовнішню допомогу, заявивши, що США повинні припинити надання допомоги іншим країнам.



