«Антивоєнний» кандидат у президенти РФ виступив проти засудження Путіна

Борис Надєждін: «Мене коли запитують, чи я ліберал?, Я кажу: Ні. Я російський патріот». Я щиро бажаю, щоб Росія була великою»

Борис Надєждін визнав, що російські суди виносять неадекватні вироки

Екс-депутат Держдуми РФ Борис Надєждін, якого називають «єдиним антивоєнним кандидатом» у президенти Росії, заявив, що чинного лідера країни Володимира Путіна не можна віддати під трибунал через конституційні нюанси. Про це він заявив виданню «Медуза».

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Натомість Надєждін сказав, що росіяни, які вчинили якісь страшні злочини, пов'язані з так званою СВО або до вторгнення в Україну, повинні постати перед судом РФ. За його словами, російські суди зможуть виносити справедливі вироки тільки, коли стануть «адекватними». При цьому Надєждін вважає, що Путін в РФ під суд не піде.

«Його не можна судити, тому що є Конституція, є закон Російської Федерації про гарантії прав осіб, які здійснювали повноваження президента РФ. Під нього зараз потрапляють два громадянина, як ви розумієте, – Медведєв і Путін. Відповідно до цього Закону їх ні за що взагалі неможливо залучити», – сказав Надєждін.

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При цьому, він вважає, що не слід вносити будь-які зміни в законодавство РФ.

«Мало я потім чогось нароблю, комусь чогось не сподобається і мене теж почнуть репресувати. Навіщо це?... Це чисто російська традиція – приходить новий начальник і всіх, хто до цього був, починає репресувати. Це ж у нас постійно відбувається, неправильно це», – говорить претендент в кандидати на виборах.

Борис Надєждін також не дає чіткої відповіді ні щодо України, ні на питання про окупований півострів Крим. Він наголошує, що обирається в президенти Росії, а не якоїсь іншої країни, тому і присягати буде Конституції Росії.

«Антивоєнний кандидат» висловився на предмет того, що ті чи інші росіяни можуть постати за скоєні злочини перед Міжнародним судом.

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«Я буду захищати інтереси громадян РФ, і в цьому сенсі всякі міркування про Гаагу залиште тим, хто знаходиться навколо Гааги. А я буду перебувати в Росії, і буду діяти в інтересах громадян Російської Федерації. Включаючи тих, які живуть в Криму, – звертаю вашу увагу», – акцентує Надєждін.

Ексдепутат підсумував, що Росія – це країна, де влада має велике значення, і так було ще від царя-імператора. Тож його плани полягають у тому, щоб надалі намагатися змінити російську політику на користь російських людей.

Нагадаємо, росіяни збирають підписи за кандидата в президента від партії «Громадянська ініціатива» Бориса Надєждіна. Він прямо засуджує війну і називає себе противником Путіна.

Однак в реальності Надєждін може бути просто ручним кандидатом російського диктатора. Зокрема, у розмові з виданням «Медуза» знайомий Надєждіна восени 2023 року говорив, що висуватись у президенти політику запропонували в адміністрації президента – при цьому сам кандидат це заперечує.

Також стало відомо, що Путін отримав статус кандидата у президенти. У разі перемоги Путін обійматиме посаду глави держави до 2030 року.