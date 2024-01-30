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«Антивоєнний» кандидат у президенти РФ виступив проти засудження Путіна

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Антивоєнний» кандидат у президенти РФ виступив проти засудження Путіна
Борис Надєждін: «Мене коли запитують, чи я ліберал?, Я кажу: Ні. Я російський патріот». Я щиро бажаю, щоб Росія була великою»
фото: Максим Стулов / Ведомости

Борис Надєждін визнав, що російські суди виносять неадекватні вироки

Екс-депутат Держдуми РФ Борис Надєждін, якого називають «єдиним антивоєнним кандидатом» у президенти Росії, заявив, що чинного лідера країни Володимира Путіна не можна віддати під трибунал через конституційні нюанси. Про це він заявив виданню «Медуза».

Натомість Надєждін сказав, що росіяни, які вчинили якісь страшні злочини, пов'язані з так званою СВО або до вторгнення в Україну, повинні постати перед судом РФ. За його словами, російські суди зможуть виносити справедливі вироки тільки, коли стануть «адекватними». При цьому Надєждін вважає, що Путін в РФ під суд не піде.

«Його не можна судити, тому що є Конституція, є закон Російської Федерації про гарантії прав осіб, які здійснювали повноваження президента РФ. Під нього зараз потрапляють два громадянина, як ви розумієте, – Медведєв і Путін. Відповідно до цього Закону їх ні за що взагалі неможливо залучити», – сказав Надєждін.

При цьому, він вважає, що не слід вносити будь-які зміни в законодавство РФ.

«Мало я потім чогось нароблю, комусь чогось не сподобається і мене теж почнуть репресувати. Навіщо це?... Це чисто російська традиція – приходить новий начальник і всіх, хто до цього був, починає репресувати. Це ж у нас постійно відбувається, неправильно це», – говорить претендент в кандидати на виборах.

Борис Надєждін також не дає чіткої відповіді ні щодо України, ні на питання про окупований півострів Крим. Він наголошує, що обирається в президенти Росії, а не якоїсь іншої країни, тому і присягати буде Конституції Росії. 

«Антивоєнний кандидат» висловився на предмет того, що ті чи інші росіяни можуть постати за скоєні злочини перед Міжнародним судом.

«Я буду захищати інтереси громадян РФ, і в цьому сенсі всякі міркування про Гаагу залиште тим, хто знаходиться навколо Гааги. А я буду перебувати в Росії, і буду діяти в інтересах громадян Російської Федерації. Включаючи тих, які живуть в Криму, – звертаю вашу увагу», – акцентує Надєждін.

Ексдепутат підсумував, що Росія – це країна, де влада має велике значення, і так було ще від царя-імператора. Тож його плани полягають у тому, щоб надалі намагатися змінити російську політику на користь російських людей.

Нагадаємо, росіяни збирають підписи за кандидата в президента від партії «Громадянська ініціатива» Бориса Надєждіна. Він прямо засуджує війну і називає себе противником Путіна. 

Однак в реальності Надєждін може бути просто ручним кандидатом російського диктатора. Зокрема, у розмові з виданням «Медуза» знайомий Надєждіна восени 2023 року говорив, що висуватись у президенти політику запропонували в адміністрації президента – при цьому сам кандидат це заперечує. 

Також стало відомо, що Путін отримав статус кандидата у президенти. У разі перемоги Путін обійматиме посаду глави держави до 2030 року. 

Читайте також: Кандидат Надєждін. Що задумав Путін?
Теги: Борис Надєждін депутат Конституція путін закон партії влада трибунал росіяни росія

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