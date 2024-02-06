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Справа про імунітет Трампа. Суд США виніс рішення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Справа про імунітет Трампа. Суд США виніс рішення
Трамп стверджував, що поведінка, в якій його звинуватив прокурор, була частиною його офіційних обов'язків як президента
фото з відкритих джерел

Трампу висунуто 91 кримінальне звинувачення за трьома справами

Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні ухвалив, що Дональд Трамп не застрахований від судового переслідування за ймовірні злочини, які він скоїв під час свого президентства, щоб «скасувати» результати виборів у 2020 році. Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, таке рішення є серйозним ударом для ключових позицій захисту Трампа у справі про підрив федеральних виборів, яку порушив проти нього спеціальний прокурор Джек Сміт.

Трамп стверджував, що поведінка, в якій його звинуватив прокурор, була частиною його офіційних обов'язків як президента і тому захищала його від кримінальної відповідальності.

«У контексті цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином Трампом, який має такі ж права на захист, як і будь-який інший обвинувачений у кримінальному правопорушенні. Будь-який виконавчий імунітет, який, можливо, захищав його, коли він був президентом, більше не захищає його від цього судового переслідування», – йдеться в заяві суду.

Наразі Дональду Трампу висунуто 91 кримінальне звинувачення за трьома справами. Його звинувачують у виплаті $130 тис. порноактрисі Стормі Деніель, підриві виборів 2020 року та у неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив посаду.

У 2024 році суд розпочне розглядати ще одне обвинувачення щодо колишнього президента США – на цей раз стосовно штурму Капітолія.

Зазначимо, чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів може стати чинний американський лідер Джо Байден. Водночас кандидатом від республіканців має непогані шанси стати Дональд Трамп.

20 грудня 2023 року Верховний суд Колорадо заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку Конституції США. Вона забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

Нагадаємо, у Німеччині виникає побоювання стосовно можливого повернення до влади в США експрезидента Дональда Трампа, а також припинення американської допомоги Україні. Як вважають у Берліні, це може наблизити війну до німецької території.

До слова, президент України Володимир Зеленський сподівається, що в разі зміни влади у США після президентських виборів курс Вашингтона стосовно нашої країни не зміниться

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Теги: Дональд Трамп США суд Вашингтон

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