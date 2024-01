Угорщина підтримує Молдову на шляху вступу до ЄС – Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримає Молдову на шляху до Євросоюзу. Про це він повідомив 25 січня після зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Доріном Речаном, який прибув до Будапешта з робочим візитом.

«Молдова та Угорщина – стратегічні партнери. Наше співробітництво в галузі сільського господарства, банківської сфери та фармацевтичної промисловості є зразковим. Угорщина продовжуватиме підтримувати Молдову на шляху до ЄС», – повідомив Віктор Орбан.

It was a privilege to host Prime Minister @DorinRecean on his official visit to Hungary today. The Republic of Moldova and Hungary are strategic partners. Our cooperation in the field of agriculture, banking and the pharmaceutical industry is exemplary. Hungary will continue to… pic.twitter.com/FoCB57Ixir