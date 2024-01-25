Угорщина підтримує Молдову на шляху вступу до ЄС – Віктор Орбан

Віктор Орбан наголосив, що Молдова та Угорщина – зразкові стратегічні партнери

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримає Молдову на шляху до Євросоюзу. Про це він повідомив 25 січня після зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Доріном Речаном, який прибув до Будапешта з робочим візитом.

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«Молдова та Угорщина – стратегічні партнери. Наше співробітництво в галузі сільського господарства, банківської сфери та фармацевтичної промисловості є зразковим. Угорщина продовжуватиме підтримувати Молдову на шляху до ЄС», – повідомив Віктор Орбан.

It was a privilege to host Prime Minister @DorinRecean on his official visit to Hungary today. The Republic of Moldova and Hungary are strategic partners. Our cooperation in the field of agriculture, banking and the pharmaceutical industry is exemplary. Hungary will continue to… pic.twitter.com/FoCB57Ixir Будь ласка, читайте текст після реклами January 25, 2024

Раніше стало відомо, що зустріч в Ужгороді глави Офісу українського президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та його угорського колеги Петера Сійярто буде «пов’язана з підготовкою майбутнього візиту прем’єр-міністра Орбана в Україну». Про це заявила в Брюсселі Ольга Стефанішина, яка наголосила, що візит Віктора Орбана до України є вкрай важливим.

Повідомляється, що ЄС піде на жорсткі заходи проти Угорщини у разі блокування допомоги Україні. Члени ЄС готові ухвалити пакет заходів щодо України на саміті в Брюсселі незалежно від підтримки Угорщини.

Зазначимо, що Уряд Молдови ухвалив рішення щодо виходу з угод у рамках СНД.

Видання зазначає, що уряд Молдови також погодив вихід країни з ряду інших угод, серед таких як – угода про засади забезпечення збройних сил держав-учасниць СНД озброєнням, військовою технікою та іншими матеріальними засобами, організації НДДКР; угоду про групи військових спостерігачів та колективні сили щодо підтримки миру в СНД; угоду про співробітництво у технічному та матеріальному забезпеченні компетентних органів у боротьбі з тероризмом та екстремізмом; угоду про погоджену політику в галузі транзиту природного газу.