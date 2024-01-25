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Угорщина підтримує Молдову на шляху вступу до ЄС – Віктор Орбан

Катерина Іванова
glavcom.ua
Угорщина підтримує Молдову на шляху вступу до ЄС – Віктор Орбан
Віктор Орбан та прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан
фото: Х (Twitter) / PM_ViktorOrban

Віктор Орбан наголосив, що Молдова та Угорщина – зразкові стратегічні партнери

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримає Молдову на шляху до Євросоюзу. Про це він повідомив 25 січня після зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Доріном Речаном, який прибув до Будапешта з робочим візитом.

«Молдова та Угорщина – стратегічні партнери. Наше співробітництво в галузі сільського господарства, банківської сфери та фармацевтичної промисловості є зразковим. Угорщина продовжуватиме підтримувати Молдову на шляху до ЄС», – повідомив Віктор Орбан.

Раніше стало відомо, що зустріч в Ужгороді глави Офісу українського президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та його угорського колеги Петера Сійярто буде «пов’язана з підготовкою майбутнього візиту прем’єр-міністра Орбана в Україну». Про це заявила в Брюсселі Ольга Стефанішина, яка наголосила, що візит Віктора Орбана до України є вкрай важливим.

Повідомляється, що ЄС піде на жорсткі заходи проти Угорщини у разі блокування допомоги Україні. Члени ЄС готові ухвалити пакет заходів щодо України на саміті в Брюсселі незалежно від підтримки Угорщини.

Зазначимо, що Уряд Молдови ухвалив рішення щодо виходу з угод у рамках СНД. 

Видання зазначає, що уряд Молдови також погодив вихід країни з ряду інших угод, серед таких як – угода про засади забезпечення збройних сил держав-учасниць СНД озброєнням, військовою технікою та іншими матеріальними засобами, організації НДДКР; угоду про групи військових спостерігачів та колективні сили щодо підтримки миру в СНД; угоду про співробітництво у технічному та матеріальному забезпеченні компетентних органів у боротьбі з тероризмом та екстремізмом; угоду про погоджену політику в галузі транзиту природного газу.

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Теги: міністр Молдова Свобода радіо Угорщина Віктор Орбан Ольга Стефанішина переговори

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