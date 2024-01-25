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Вербування на війну проти України. Непал жорстко звернувся до Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Вербування на війну проти України. Непал жорстко звернувся до Росії
Міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд
фото: AP

Уряд Непалу заборонив своїм громадянам їздити в Росію з метою працевлаштування, адже багато з них були завербовані російською армією для участі у війні

Росія завербувала понад 200 громадян Непалу для участі у бойових діях в Україні, щонайменше 14 з них загинули. Про це заявив у четвер міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд в інтерв'ю АР.

«Ми попросили Росію негайно припинити вербування непальських громадян до своєї армії, негайно повернути тих, хто вже служить в армії, репатріювати тіла загиблих, а також вилікувати і повернути тих, хто був поранений в ході бойових дій», – наголосив Нараян Пракаш Сауд.

Він додав, що Непал також вимагає від Росії грошової компенсації сім'ям загиблих у ході бойових дій непальців. Серед 14 підтверджених загиблих громадян Непалу Росія заявила, що має 12 тіл. Більшість непальців хочуть, щоб тіла їхніх загиблих родичів були кремовані згідно з релігійними ритуалами.

Сауд зазначив, що Непал має інформацію, що п’ятеро непальців, які воювали на боці росіян, нібито перебувають у полоні української сторони. Він закликав РФ вжити заходів, щоб звільнити їх.

Уряд Непалу заборонив своїм громадянам їздити в Росію чи Україну з метою працевлаштування, заявивши, що багато з них були завербовані російською армією для участі у війні проти України.

Як пише АР, російські офіційні особи не коментують вербування іноземних громадян на військову службу в Україні на боці РФ, але ЗМІ повідомляють, що разом з непальцями російські військові завербували громадян Куби.

Стло відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, який прискорює отримання російського громадянства для іноземців, які вступають на службу в армію країни, оскільки Москва намагається поповнити свої війська в Україні різними методами, включаючи вербування мігрантів.

Раніше полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії. За словами сомалійця, в одному із загонів РФ було близько 20 іноземних найманців.

«Таких як я було десь двадцять солдатів, включно зі мною. Вони з Непалу, Єгипту, Індії, Таджикистану. Були й інші обличчя. Я не знаю, звідки вони, але я точно знаю, що не з Росії. Непальці говорять на урду або хінді, яких я не розумію. Єгиптяни арабською, якої я теж не розумію. Деякі індуси говорять англійською, але дуже погано», – каже Аділь.

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Теги: завербували втрати Москва президент Непал військові путін міністр росія

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