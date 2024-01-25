Вербування на війну проти України. Непал жорстко звернувся до Росії

Уряд Непалу заборонив своїм громадянам їздити в Росію з метою працевлаштування, адже багато з них були завербовані російською армією для участі у війні

Росія завербувала понад 200 громадян Непалу для участі у бойових діях в Україні, щонайменше 14 з них загинули. Про це заявив у четвер міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд в інтерв'ю АР.

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«Ми попросили Росію негайно припинити вербування непальських громадян до своєї армії, негайно повернути тих, хто вже служить в армії, репатріювати тіла загиблих, а також вилікувати і повернути тих, хто був поранений в ході бойових дій», – наголосив Нараян Пракаш Сауд.

Він додав, що Непал також вимагає від Росії грошової компенсації сім'ям загиблих у ході бойових дій непальців. Серед 14 підтверджених загиблих громадян Непалу Росія заявила, що має 12 тіл. Більшість непальців хочуть, щоб тіла їхніх загиблих родичів були кремовані згідно з релігійними ритуалами.

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Сауд зазначив, що Непал має інформацію, що п’ятеро непальців, які воювали на боці росіян, нібито перебувають у полоні української сторони. Він закликав РФ вжити заходів, щоб звільнити їх.

Уряд Непалу заборонив своїм громадянам їздити в Росію чи Україну з метою працевлаштування, заявивши, що багато з них були завербовані російською армією для участі у війні проти України.

Як пише АР, російські офіційні особи не коментують вербування іноземних громадян на військову службу в Україні на боці РФ, але ЗМІ повідомляють, що разом з непальцями російські військові завербували громадян Куби.

Стло відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, який прискорює отримання російського громадянства для іноземців, які вступають на службу в армію країни, оскільки Москва намагається поповнити свої війська в Україні різними методами, включаючи вербування мігрантів.

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Раніше полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії. За словами сомалійця, в одному із загонів РФ було близько 20 іноземних найманців.

«Таких як я було десь двадцять солдатів, включно зі мною. Вони з Непалу, Єгипту, Індії, Таджикистану. Були й інші обличчя. Я не знаю, звідки вони, але я точно знаю, що не з Росії. Непальці говорять на урду або хінді, яких я не розумію. Єгиптяни арабською, якої я теж не розумію. Деякі індуси говорять англійською, але дуже погано», – каже Аділь.