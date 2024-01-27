Байден готовий закрити кордон із Мексикою

Президент США запевнив, що без вагань ухвалить рішення про закриття кордону, якщо отримає відповідні повноваження

У законопроєкті Сенату захист кордону з Мексикою йде в одному пакеті із виділенням фінансової допомоги Україні

Після того, як силовики в Техасі взяли під контроль кордон із Мексикою, президент США Джо Байден закликав законодавців ухвалити погоджений в Сенаті законопроєкт, який дозволить закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

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Американський президент нагадав, що ще два місяці тому доручив своїй команді розпочати переговори у Сенаті, щоб вирішити питання захисту кордону, і дорікнув законодавцям за зволікання.

«Ось вже кілька тижнів вони цим займаються... Те, що було узгоджено, могло б – якби було ухвалено у законі – стати найжорсткішим та найсправедливішим набором реформ для убезпечення кордонів», – наголосив Байден.

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Президент США запевнив, що без вагань ухвалить рішення про закриття кордону, якщо отримає відповідні повноваження, які передбачені в законопроєкті.

«Якби мені надали такі повноваження, я б скористався ними того дня, коли підпишу закон. Убезпечення кордону за допомогою цих переговорів - перемога для Америки. Для всіх, хто вимагає посилення контролю, це спосіб зробити це. Якщо ви серйозно ставитеся до кризи, ухваліть двопартійний законопроєкт, і я його підпишу», – зазначив Байден.

Як відомо, у законопроєкті Сенату захист кордону з Мексикою йде в одному пакеті із виділенням фінансової допомоги Україні. Таке поєднання покликане показати американцям, що Сполучені Штати можуть одночасно підтримувати партнерів і вирішувати внутрішні питання.

Нагадаємо, штат Техас продовжує кидати виклик президенту США Джо Байдену в питанні кордону з Мексикою та пропонує грошову винагороду добровольцям військового департаменту Техасу для охорони кордону. Адміністрація штату прагне «розмістити засоби охорони кордону в зонах підвищеної загрози, щоб позбавити злочинні організації можливості нелегально переміщувати наркотики і людей до Техасу». Як повідомляється на сайті військового відомства Техасу, добровольці працюватимуть з ним на повну ставку і отримуватимуть до $55 на день.

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Як відомо, ситуація з південним кордоном США стала приводом для блокування пакета військової допомоги США на $61 млрд у Конгресі США ще у вересні 2023 року. Республіканці вимагають від адміністрації Байдена змін у прикордонному законодавстві та посилення захисту кордону – інакше вони не проголосують за виділення коштів для підтримки України.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

До слова, колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.