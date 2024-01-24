Путін збирається повернути Аляску? Держдеп іронічно відреагував
Путін вимагає знайти російські активи за кордоном з часів Романових
Держдепартамент США спростували інформацію про те, що президент Росії Володимир Путін наказав своєму уряду вивчити колишню «нерухомість» країни за кордоном. У відомстві наголосили, що Аляска залишиться в руках Америки. Про це повідомляє The Hill.
«Ну, я думаю, я можу говорити від імені всіх нас в уряді США і сказати, що він (Путін – «Главком») точно не отримає це (Аляску – «Главком».) назад», – заявив на брифінгу заступник головного речника Держдепартаменту Ведант Пател, викликавши сміх у аудиторії.
Йдеться про указ Путіна щодо дослідження та реєстрацію власності РФ за кордоном, який привернув увагу блогерів. Вони вважають, що мета диктатора – оголосити незаконним продаж Росією Аляски 1867 року.
Колишній президент Росії Дмитро Медведєв відреагував на відповідь Держдепартаменту. «За словами представника Держдепу, Росія не отримає назад Аляску, продану США в 19 столітті. Тоді це все. І ми чекатимемо, коли її повернуть будь-якого дня. Тепер війни не уникнути», – написав політик.
Минулого тижня американський Інститут вивчення війни зазначив, що «точні параметри того, що є нинішньою чи історичною власністю Росії, незрозумілі».
«Кремль може використати «захист» свого майна, на яке претендує, у країнах за межами їхніх міжнародно визнаних кордонів, щоб передати механізми м’якої сили в пострадянських і сусідніх державах, які в кінцевому результаті спрямовані на внутрішню дестабілізацію», – йдеться у звіті Інституту щодо російської наступальної кампанії.
Аналітики вказали на допис у Telegram російського військового блогера, який припустив, що РФ може почати ухвалювати закон на Алясці та в деяких частинах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.
Минулого тижня Путін підписав указ про виділення коштів на дослідження та реєстрацію російської власності за кордоном, зокрема і на колишніх територіях Російської імперії та СРСР. У цьому указі конкретно Аляска не згадувалася, але документ привернув увагу військових блогерів, які заявили, що Путін використав указ, щоб оголосити незаконним продаж Росією Аляски 1867 року.
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