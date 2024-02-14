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Пєсков зробив заяву щодо тривалості війни в Україні

Христина Петренко
glavcom.ua
Пєсков зробив заяву щодо тривалості війни в Україні
Речник Путіна пояснив затяжний характер «спеціальної військової операції»
фото з відкритих джерел

У Кремлі не бачать перспектив для закінчення бойових дій в Україні 2024 року

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що «спеціальна військова операція» в Україні може тривати довше, ніж планувалося. За його словами, бойові дії не закінчаться цього року. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Речник Путіна пояснює затяжний характер «спеціальної військової операції», як називають в РФ війну в Україні, тим, що вона розпочиналася проти України, але згодом «набула форми війни проти колективного Заходу». 

«Це війна, коли країни колективного Заходу на чолі зі США безпосередньо залучені до конфлікту», – заявив Пєсков.

При цьому прессекретар російського президента запевняє, що попри зміну планів тривалості війни від «захопити Київ за три дні» до щонайменше трьох років бойових дій, цілі, які ставить перед собою Кремль, не змінилися. 

Пєсков сказав, що втручання Заходу призвело до того, що «операція [тобто війна в Україні] йтиме трохи довше», але не завершиться до того моменту, поки «всі поставлені завдання будуть досягнуті».

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін, оголошуючи про початок «військової операції» 24 лютого 2022 року, назвав її цілями «демілітаризацію» та «денацифікацію» України, а також «захист Донбасу від геноциду з боку українського уряду». У грудні того ж року він заявив, що «операція» може зайняти тривалий час. Через рік під час «Підсумків року» Путін сказав, що «мир буде тоді, коли Росія досягне своїх цілей».

У Кремлі традиційно звинуватили Україну у начебто тому, що вона відкидає «пропозиції» Росії щодо мирних переговорів, і заявили про продовження так званої СВО. Пєсков зробив цинічну заяву, збрехавши, що Росія досягає своїх цілей у СВО «переважно мирним шляхом».

Раніше повідомлялось, указ президента Володимира Зеленського про історично населені українцями території в межах РФ примусили російську владу напружитися і реагувати. Зокрема прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков удав спокій і поспішив заявити, що територіальні претензії України до Кремля нібито спроба приховати проблеми, які є в української влади.

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Теги: росія війна путін прессекретар диктатор Дмитро Пєсков

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