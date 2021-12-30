Путін запровадив у Росії нове свято – День трубопровідних військ

Росія вихваляється, що трубопровідні війська не мають аналогів у іноземних арміях

Трубопровідні війська були сформовані за директивою міністра оборони СРСР у 1952 році

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про встановлення у російській армії Дня трубопровідних військ 14 січня. Документ розміщено у четвер на офіційному порталі правової інформації РФ.

«Встановити у збройних силах РФ День трубопровідних військ та відзначати його 14 січня», – йдеться в указі Путіна.

Документ: pravo.gov.ru

Трубопровідні війська були сформовані за директивою міністра оборони СРСР 14 січня 1952 року у вигляді окремого батальйону перекачування пального і не мають аналогів у іноземних арміях, вихваляють в РФ.

Трубопровідні війська Росії виконують завдання щодо забезпечення безперервної доставки пального на значні відстані. Основне їхнє «озброєння» складають трубопроводи, трубомонтажна техніка та інші засоби механізації робіт, а також спеціальні автомобілі та засоби зв'язку.