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    Путін запровадив у Росії нове свято – День трубопровідних військ

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    Росія вихваляється, що&nbsp;трубопровідні війська не мають аналогів у іноземних арміях - Путін запровадив у Росії нове свято – День трубопровідних військ
    Росія вихваляється, що трубопровідні війська не мають аналогів у іноземних арміях
    фото: pnp.ru

    Трубопровідні війська були сформовані за директивою міністра оборони СРСР у 1952 році

    Президент Росії Володимир Путін підписав указ про встановлення у російській армії Дня трубопровідних військ 14 січня. Документ розміщено у четвер на офіційному порталі правової інформації РФ.

    «Встановити у збройних силах РФ День трубопровідних військ та відзначати його 14 січня», – йдеться в указі Путіна.

    Документ: pravo.gov.ru
    Документ: pravo.gov.ru

    Трубопровідні війська були сформовані за директивою міністра оборони СРСР 14 січня 1952 року у вигляді окремого батальйону перекачування пального і не мають аналогів у іноземних арміях, вихваляють в РФ.

    Трубопровідні війська Росії виконують завдання щодо забезпечення безперервної доставки пального на значні відстані. Основне їхнє «озброєння» складають трубопроводи, трубомонтажна техніка та інші засоби механізації робіт, а також спеціальні автомобілі та засоби зв'язку.

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    Теги: Росія свята Путін Міноборони РФ військові президент указ
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    Путін запровадив у Росії нове свято – День трубопровідних військ