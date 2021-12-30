30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Всі сни 30 грудня є віщими та здатні дати прогноз на весь майбутній рік

Щороку 30 грудня весь світ відзначає неформальне свято – День соди. У календарі неординарних свят передостанній день року ознаменувався проведенням Фестивалю величезних змін в останню хвилину.

30 грудня православні християни вшановують пам'ять пророка Даниїла та трьох отроків Ананія, Азарія і Мисаїла. У народі свято отримало назву Данилів день.

День соди

Щороку 30 грудня весь світ відзначає неформальне свято – День соди. Гідрокарбонат натрію – одна з найбільш популярних хімічних речовин в історії людства. Її широко використовують у багатьох сферах діяльності: кулінарії, прибиранні, як засіб особистої гігієни, для видалення фарби, корозії та боротьби зі шкідниками, як харчову добавку для худоби.

Невідомо, як виникла ідея святкування події, та важлива роль соди є приводом присвятити один день в році історії її відкриття.

Ще у Стародавньому Єгипті використовувались природні відкладення карбонату натрію як мило та очисний засіб. У XVIII столітті його широко використовували для запобігання псування свіжоспійманої риби.

Промисловим способом сода вперше була отримана у 1790 році завдяки винаходу французького хіміка Ніколя Леблана. Через 70 років бельгійський промисловець Ернест Сольве винайшов спосіб отримання бікарбонату натрію як побічного продукту у процесі виробництва газу. Його винахід виявився набагато ефективнішим, що призвело до розширення масштабів виробництва соди по всьому світу.

Фестиваль величезних змін в останню хвилину

У календарі неординарних свят передостанній день року ознаменувався проведенням Фестивалю величезних змін в останню хвилину.

Походження свята невідоме. Ймовірніше, до ідеї дивної події підштовхнула американська кінострічка «Величезні зміни в останню хвилину», яка у 1985 році була представлена глядачам.

Мета заходу – спонукати людину планувати ті завдання, які під силу буде їй виконувати. Також важливо, щоб була зацікавленість у їх завершенні, а не нав’язані кимось ідеали. А якщо чітка ціль поставлена, то приступати до дій необхідно одразу ж, не чекаючи останньої хвилини.

Данилів день

Православна церква 30 грудня вшановує пам’ять святих Ананія, Данила, Мисаїла та Азарія. Переказ свідчить, що за 600 років до Різдва Христового жителі Вавилона завоювали Єрусалим, і серед полонених опинилися зазначені отроки. Навуходоносор, цар Вавилона, вирішив ввести їх в свій двір, оскільки юнаки були дуже здібними. Зокрема, цар планував навчити юнаків халдейських наук. Для цього він оточив отроків розкішшю і багатством.

Однак юнаки відмовлялися від надмірностей, вели весь цей час скромний і аскетичний спосіб життя. Саме за це Господь подарував їм мудрість. Одного разу Навуходоносор вирішив звести гігантську статую, подібну йому, якій народ мав поклонятися. Отроки відмовилися зробити це, за що цар наказав їх стратити. Однак юнаки залишилися неушкодженими, і після цього правитель перейнявся повагою до послідовників християнської віри.

Народні прикмети та традиції

Здавна вважається, що всі сни 30 грудня є віщими та здатні дати прогноз на весь майбутній рік.

Наші предки зазвичай влаштовували 30 грудня різноманітні ворожіння. У давнину в день Данила дівчата ворожили на судженого. Святий Данило був прозорливим пророком і жінки намагалися хоч трохи отримати його прозорливості, розшифровуючи різноманітні знаки і послання. Існувало спеціальне ворожіння, яке влаштовувалось у цей день. Бралися три лаврових листка і на кожному писалися імена трьох святих пророків: Мисаїла, Азарія і Ананія. Потім ці три листка клали під подушку.

Дівчина мала подумки попросити пророка Даниїла, щоб їй вночі приснився суджений, який в майбутньому стане її чоловіком.

Прийнято в цей проводити обряди з вогнем, які спалюють всі біди і нещастя, які відбулися з вами за минулий рік. Можна використовувати полум’я простої свічки, що в цей день неймовірно потужно очищає енергетику житла.

Що не можна робити:

У цей день не можна цілувати спляче немовлятко, адже дитина може серйозно захворіти.

Не можна лаятися і пліткувати.

Не можна вживати жирну та калорійну їжу;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна відмовляти у проханні про допомогу;

Не можна лаятись, кричати та ображати когось;

Не можна зациклюватись на негативних думках.

Народні прикмети:

Заметіль почалася – прикмета до того, що бджоли будуть добре роїтися.

Вважається, що всі сни на день пророка Даниїла є віщими.

Яка погода на Данила, таким і травень буде.

Якщо на Данила на деревах з'явився іній, то на Святки буде тепла погода.

Іменини

30 грудня День ангела відзначають: Микита, Олександр, Данило, Денис, Іван, Микола, Петро, Степан.