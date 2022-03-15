ПАРЄ одноголосно ухвалила рішення про вигнання Росії

Рішення ухвалене одноголосно – за проголосувало 216, проти жодного голосу, утрималися три

ПАРЄ рекомендувала виключити Росію з Ради Європи, рішення ухвалено одноголосно. Про це повідомила очільниця української делегації Марія Мезенцева у Telegram.

«Росія, намагаючись зберегти обличчя, сьогодні подала лист до Ради Європи про добровільний вихід з організації. Натомість ми добиваємось саме виключення Росії, і ми зробили все для цього. Такої єдності в ПАРЄ ще не було – 216 за з 219 голосів. ПАРЄ виправляє свої помилки», – розповіла Мезенцева.

Фінальну крапку у цій історії поставить Комітет Міністрів Ради Європи у четвер, 17 березня. Очікується, що Комітет якнайшвидше скаже дату, з якої Росія більше не буде вважатись членом Ради Європи, а значить – демократичного простору, в якому поважаються цінності верховенства права та прав людини, підсумувала Марія Мезенцева.

Нагадаємо, що Росія вирішила вийти із Ради Європи. При виході з Ради Європи Росія денонсує Європейську конвенцію про права людини, заявив голова міжнародного комітету російської держдуми Слуцький. За Статутом Ради Європи юридично припинення членства відбудеться лише у кінці поточного фінансового року, тобто 31 грудня.

Раніше, Україна вимагала негайно виключити країну-агресорку з Ради Європи.

Нагадаємо, дефолт для Росії може наступити вже завтра через невеликий борг.

Крім того Європа посилює авіаційні санкції проти Росії. Також ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

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