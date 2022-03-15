Росія не уникне відповідальності, навіть якщо вийде із міжнародних організацій – ПАРЄ

У ПАРЄ наполягають на невідкладному виключенні росії з Ради Європи

Сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи запевнила, що Росія не уникне відповідальності за тяжкі злочини шляхом виходу з міжнародних організацій та угод. Про це повідомив Гюндуз Мамедов, експерт з міжнародного кримінального права, кандидат юридичних наук, заступник генерального прокурора України у 2019-2021 роках.

Тим самим в ПАРЄ відреагували на сьогоднішній вихід Росії з Ради Європи.

Депутати ПАРЄ наголошують на необхідності термінового виключення російської федерації з Ради Європи та висловлюють підтримку українському народу.

«Ми направили невірні сигнали Росії після окупації Криму і Донбасу. Ми поновили Росію в правах у 2019 році, і це було неправильне рішення. Тепер треба сказати чітко: якщо ми залишимо Росію як члена РЄ, навіть без права голосу, ми принизимо кожного громадянина України, який сьогодні знаходиться під бомбардуванням. Ми не можемо дозволити Росії залишатися в організації, яка була заснована на засадах права. Якщо ми її терміново не виключимо, то втратимо довіру від усіх держав і усіх людей», - наголосив німецький депутат Пітер Омцігт та зауважив, що «необхідно визнати - дипломатія не спрацювала».

Депутат з Ірландії Джозеф О'Рейлі підкреслив, що Росія втратила моральне і юридичне право перебувати в РЄ: «Бомбардування житлових кварталів, лікарень, пологового будинку, велика кількість жертв та переміщених осіб, величезна кількість біженців - ми не можемо бути двозначними з відповіддю. Комітет міністрів РЄ чекає на наш висновок, і сьогодні ми посилаємо недвозначний сигнал комітету міністрів: Росія своїми діями сама себе виключила з Ради Європи, і ми хочемо, щоб її виключив Комітет міністрів. Давайте зробимо це з правової точки зору».

Французький делегат Жак Ле Не зазначаив, що сьогодні йдеться про репутацію самої Ради Європи. «Як ми можемо залишатися частиною якоїсь конвенції, якщо Росія відмовляється виконувати конвенцію? Вона зневажає головні цінності, ми з таким стикаємося вперше. Давайте не будемо обманюватися ще раз – Росія здійснює безпрецедентні з кінця Другої світової війни дії. Цінності, які сповідує наша організація, піддаються тотальному, фронтальному нападу. Ми солідарні з українським народом, який став жертвою насильницького нападу, якого ще не бачили на європейській території. Рада Європи не може з цим миритися, з такою поведінкою країн-членів - путінська Росія не може лишатися в наших лавах», – наголосив він.

Своєю чергою, канадський депутат Девід Веллс висловив думку, що сьогоднішня війна в Україні є наслідком слабкості позиції міжнародного співтовариства на агресію Росії в 2014 році: «Тому зараз ми повинні на всіх фронтах, з усіх боків заявити про нашу жорстку позицію. Ми почали впроваджувати санкції, але ми повинні продовжувати здійснювати й інший тиск, в тому числі в сфері нафти і газу. Важливість цих енергоносіїв для економіки РФ добре відома, і тому чим скоріше ми вживемо заходів у цій сфері, тим краще».

Делегат від Великої Британії Девід Бленкатра заявив, що Рада Європи має схилити голову у соромі: «Нам має бути соромно за вторгнення у Грузію у 2008 році, тоді наша організація не зробила нічого і пропустила перший тривожний дзвінок. Путін вторгся в Крим і дві області України – і ми теж нічого не зробили. Росія вийшла з РЄ, але що зробили ми? Ми запросили їх повернутися. Чому? Тому що нам були потрібні брудні російські гроші. Зараз у нас є можливість спокутувати свою провину».

За його словами, Росію не треба просити вийти з Ради Європи, її потрібно виключити якомога швидше. «Але, звичайно, це не допоможе Україні. Допоможе тільки поразка усіх російських сил в Україні. Необхідно добитися воєнної поразки РФ. Необхідно збивати російські літаки, знищувати їхні танки, зруйнувати їхні логістичні шляхи постачання. Необхідно надати максимальну підтримку службам оборони України», – заявив Бленкатра.

«Я розумію, що РЄ займається питаннями прав людини, демократії і верховенства права, але це нонсенс: тому що немає ніякого верховенства права, ніяких прав людини, ніякої демократії, якщо одна держава руйнує іншу і здійснює геноцид. Мир можливий лише після перемоги», – наголосив депутат.

Нагадаємо, що Росія вирішила вийти із Ради Європи. При виході з Ради Європи Росія денонсує Європейську конвенцію про права людини, заявив голова міжнародного комітету російської держдуми Слуцький. За Статутом Ради Європи юридично припинення членства відбудеться лише у кінці поточного фінансового року, тобто 31 грудня.

Раніше, Україна вимагала негайно виключити країну-агресорку з Ради Європи.

Нагадаємо, дефолт для Росії може наступити вже завтра через невеликий борг.

Крім того Європа посилює авіаційні санкції проти Росії. Також ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

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