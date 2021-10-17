Китай випробував здатну нести ядерний заряд гіперзвукову ракету

ЗМІ повідомляють, що ракета не влучила в ціль, але сильно здивувала Пентагон, який недооцінював прогрес Пекіна в розвитку стратегічної зброї

У суботу, 16 жовтня, Китай провів секретні випробування нової гіперзвукової ракети, здатної нести ядерну зброю. За інформацією відразу ряду джерел видання The Financial Times, пристрій облетів Землю на низькій орбіті, а потім попрямував до цілі, «продемонструвавши передові космічні можливості, які застали зненацька розвідку США».

Троє інформаторів журналістів заявили, що ракета відхилилася від цілі більш ніж на 32 км, проте двоє підкреслили, що ці випробування свідчать про вражаючий прогрес Китаю у сфері гіперзвукової зброї, який значно перевершив очікування американської сторони.

За словами джерел, гіперзвуковий апарат несла ракета Long March, про запуски якої Пекін зазвичай оголошує.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що не коментуватиме цю інформацію, але підкреслив, що Вашингтон стурбований військовими можливостями Китаю, які той продовжує розвивати, тим самим збільшуючи напруженість в регіоні та за його межами.

Гіперзвукові ракети здатні розвивати швидкість, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Однак якщо балістичні пристрої злітають в космос по дузі, щоб уразити ціль, то гіперзвукові летять низько в атмосфері, що потенційно дозволяє досягти цілі швидше. Розробкою гіперзвукових технологій займаються Китай, США, Росія і ще як мінімум п'ять інших країн.

Це може означати, що в майбутньому Китай зможе уражати гіперзвуковими ракетами, що летять через Південну півкулю. Вперше таку можливість отримав радянський міжконтинентальний балістичний ракетний комплекс третього покоління Р-36 (за класифікацією НАТО – «Сатана»), що знаходиться на бойовому чергуванні у РФ. Його небезпека пояснювалася тим, що найбільш щільна система протиракетної оборони США розташована на півночі, захищаючи країну від ракет, які летять через Північну півкулю.

Раніше, російські військові випробували гіперзвукову ракету «Циркон». Стрілянина була проведена у Баренцевому морі. Військові країни-агресорки проводили випробування з атомного підводного човна.

За словами російських військових, захисту від «циркону» ні у кого немає.

Колишній начальник головного штабу ВМФ РФ адмірал у відставці Віктор Кравченко заявив, що «Цирконами» будуть оснащуватися підводні човни і це посилить можливості російського флоту.

Серійні поставки ракети «Циркон» в РФ заплановані на 2022 рік.