Зірка «Стар Трек» летить у космос: відео туристичного польоту компанії Blue Origin

У запуску візьме участь 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, відомий за своєю роллю у науково-фантастичному серіалі «Зоряний шлях»

Сьогодні в рамках туристичного польоту відбудеться запуск космічного корабля New Shepard. Серед членів екіпажу – зірка франшизи «Стар Трек».

Так, у запуску візьме участь 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, відомий за своєю роллю у науково-фантастичному серіалі «Зоряний шлях». У разі успішного польоту Blue Origin він стане найстарішою людиною, яка побуває в космосі.

Вільям Шетнер (зліва) та Одрі Пауерс, члени другого екіпажу космічного корабля New Shepard компанії Blue Origin

Окрім Шетнера, на New Shepard полетять Кріс Бошвізен – співзасновник космічної компанії Planet Labs, Глен де Вріз – співзасновник компанії з проведення клінічних випробувань Medidata Solutions, а також Одрі Пауерс – віцепрезидентка Blue Origin з питань польотів.

Очікується, що ракета стартує з космодрому о 17:30 за київським часом.

Пряма трансляція запуску космічного корабля New Shepard

Другий космічний політ корабля Blue Origin мав відбутися 12 жовтня о 10:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом), однак запуск був перенесений. На борту New Shepard, окрім космічних туристів, розмістять тисячі листівок від фундації компанії Club for the Future, яка займається популяризацією технічної освіти серед дітей.

Варто відзначити, що компанія Blue Origin належить засновнику Amazon та одному з найбагатших людей світу Джефу Безосу.

Нагадаємо, у липні американський бізнесмен і мільярдер Джефф Безос вперше полетів у космос, а потім благополучно повернувся на Землю на борту ракетного корабля New Shepard, який належить його компанії Blue Origin. До засновника Amazon і найбагатшої людини у світі приєдналися його брат Марк Безос, 82-річна авіаторка Уоллі Фанк та 18-річний Олівер Демен.

Екіпаж із чотирьох осіб подорожував близько 10 хвилин 20 секунд, щоб дістатися межі космосу на повністю автоматизованій ракеті-носії New Shepard із вертикальним зльотом та посадкою.

Перш ніж ракета приземлилася назад на Землю, пасажири провели три-чотири хвилини в невагомості в суборбітальному просторі перед тим, як їхня капсула з великими вікнами опустилася з парашутом у пустелі в Техасі неподалік від місця запуску.