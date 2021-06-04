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    Ракета Falcon 9 стартувала у Флориді з кораблем Dragon

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    Ракета Falcon 9 стартувала у Флориді з кораблем Dragon - Ракета Falcon 9 стартувала у Флориді з кораблем Dragon
    Ракета Falcon 9 стартувала у Флориді з кораблем Dragon
    Фото: globallookpress.com

    Dragon везе на МКС 3,3 тонни вантажу

    Ракета-носій Falcon 9 стартувала у Флориді з вантажною місією корабля Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС). Трансляція запуску ракета велася в Twitter.

    Запуск був здійснений за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 о 13:29 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу 39A на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

    Приблизно за 12 хвилин після старту «вантажівка» відокремилася від другого ступеня ракети-носія Falcon 9, почавши самостійний політ, повідомили в NASA. На ній почали працювати сонячні батареї, які постачатимуть корабель енергією. Стиковка зі станцією планується в суботу, 5 червня.

    «Вантажівка» везе на МКС 3,3 тонни продовольства, а також обладнання і матеріали для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.

    Це вже 22-й політ «вантажівки» SpaceX до МКС і друга місія модифікованого варіанту корабля, здатного доставляти на МКС на 20% більше вантажу, а також може автономно стикуватися із станцією без допомоги захоплення рукою-маніпулятором, як колишні варіанти.

    До слова, американська компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

    Теги: США політ корабель NASA SpaceX Falcon ракета
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    Ракета Falcon 9 стартувала у Флориді з кораблем Dragon