Ракета Falcon 9 стартувала у Флориді з кораблем Dragon

Ракета-носій Falcon 9 стартувала у Флориді з вантажною місією корабля Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС). Трансляція запуску ракета велася в Twitter.

Запуск був здійснений за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 о 13:29 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу 39A на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Приблизно за 12 хвилин після старту «вантажівка» відокремилася від другого ступеня ракети-носія Falcon 9, почавши самостійний політ, повідомили в NASA. На ній почали працювати сонячні батареї, які постачатимуть корабель енергією. Стиковка зі станцією планується в суботу, 5 червня.

«Вантажівка» везе на МКС 3,3 тонни продовольства, а також обладнання і матеріали для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.

Це вже 22-й політ «вантажівки» SpaceX до МКС і друга місія модифікованого варіанту корабля, здатного доставляти на МКС на 20% більше вантажу, а також може автономно стикуватися із станцією без допомоги захоплення рукою-маніпулятором, як колишні варіанти.

Dragon separation confirmed; autonomous docking to the @space_station Saturday at ~5:13 a.m. EDT pic.twitter.com/c5mF9P5fCl