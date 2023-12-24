Регіон Тайваню сколихнув потужний землетрус

Є повідомлення лише про незначні поштовхи в окрузі, переважно сільській місцевості

24 грудня в регіоні Тайваню стався сильний землетрус. За шкалою Ріхтера його магнітуда оцінюється як 6,3 бала. Про це повідомляє Reuters.

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За даними Німецького дослідницького центру геонаук (GFZ), епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 кілометрів.

Зауважимо, що за місцевим часом в районі Тайваню землетрус магнітудою 6,3 стався у неділю вранці (12:49 GMT+2).

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Офіційний Пекін та державні китайські ЗМІ наразі не висловлювали свою позицію щодо цієї події у регіоні острова Тайвань, який Китай вважає частиною своєї території.

Тайвань, в районі якого нині стався землетрус, знаходиться на значній відстані від місця нещодавнього катаклізму у північній провінції Китаю Ганьсу, де внаслідок землетрусу загинуло та постраждало дуже багато людей.

Пізніше тайваньська метеослужба повідомила, що землетрус був магнітудою 4,6 бала. Він стався біля малонаселеного східного узбережжя, і поштовхи майже не відчули на суші.

Епіцентр землетрусу знаходився в морі біля тайванського округу Тайдун, на глибині 16,5 км, уточнили в місцевому метеорологічному бюро.

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Є повідомлення лише про незначні поштовхи в окрузі, переважно сільській місцевості.

Зауважимо, що Тайвань розташований поблизу стику двох тектонічних плит, регіон схильний до землетрусів.

Додамо, що Тайвань, в районі якого нині стався землетрус, знаходиться на значній відстані від місця нещодавнього катаклізму у північній провінції Китаю Ганьсу, де внаслідок землетрусу загинуло та постраждало дуже багато людей.

Раніше повідомлялося, що 18 грудня, на північному заході Китаю стався потужний землетрус. За даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда землетрусу склала 5,9, глибина епіцентру – 10 км.