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США назвали країни, які зацікавлені у зриві допомоги для України

Діана Гасюк
glavcom.ua
США назвали країни, які зацікавлені у зриві допомоги для України
Державний секретар США Ентоні Блінкен
фото з відкритих джерел

Ентоні Блінкен: «Додаткове фінансування України – це ключовий момент»

Росія, Іран і Китай безпосередньо зацікавлені у тому, щоб зірвати надання фінансової допомоги Україні з боку США. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу.

«Додаткове фінансування (України – ред.) – це ключовий момент. Це важливо, оскільки є ті, хто хоче перешкодити цьому. Ці люди сидять у Москві, Тегерані, Пекіні», – заявив Блінкен.

Він підкреслив, що Сполученим Штатам потрібно зробити вибір: чи далі гарантувати, що вторгнення РФ в Україну стане провалом російського диктатора Володимира Путіна, чи він доведе, що зможе не лише продовжувати загрожувати Україні, а й перенести свою агресію на інші країни, в тому потенційно на країни НАТО.

«Саме тому додаткове виділення коштів, яке зараз розглядається Конгресом США, таке необхідне і так терміново», – зазначив глава Держдепартаменту США.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю. 

Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні. 

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання. 

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.

До слова, Сполучені Штати Америки можуть надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не можуть гарантувати майбутніх поставок

Теги: росія Адміністрація Президента Китай фінансування Україна Ентоні Блінкен

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