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Китай відмовився від газових планів і тисне на Росію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай відмовився від газових планів і тисне на Росію
Китай хоче, аби Росія пішла на певні поступки заради партнерства
фото із відкритих джерел

Китай не хоче будувати мегапроект із РФ та зажадав нових знижок на газ

Проект газопроводу «Сила Сибіру-2», який Кремль розраховує протягнути до Китаю, щоб замінити «Газпрому» втрачений європейський ринок, продовжує висіти в повітрі. Китай не бажає інвестувати ні юаня в нову трубу, пропонуючи Росії повністю сплатити багатомільярдний рахунок за будівництво, а також вимагає знижок на російський газ. Про це пише The South China Morning Post з посиланням на знайоме із ситуацією джерело в Москві.

«Пекін дуже добре розуміє, що може диктувати свої умови і що перебуває у значно сильнішій позиції, ніж Росія», – пояснює співрозмовник видання.

За його словами, тиск чиниться на рівні глав держав і зводиться до того, що Китай хоче платити за російську сировину якнайменше. Газ, який «Газпром» з 2019 року качає трубопроводом «Сила Сибіру-1», уже коштує КНР майже вдвічі дешевше, ніж європейським країнам. Згідно з матеріалами бюджету Росії, у 2024 році його середня ціна складе $297,3 за тисячу кубометрів проти $501,6 для Європи та Туреччини.

Наступного року знижка для Китаю збільшиться до 46%, випливає із проектувань уряду: газ із «Сили Сибіру» коштуватиме $271,6 за тисячу кубометрів, а для Туреччини та Європи – $481,7.

«Сила Сибіру-2» (раніше – «Алтай») – проектований магістральний газопровід між газовими родовищами Сибіру та Сіньцзян-Уйгурським автономним районом на заході Китаю. Там він може з'єднатися з китайським газопроводом «Захід–Схід», яким газ дійде до Шанхаю. Запланована довжина газопроводу – близько 6700 км, з яких 2700 км мають пройти територією Росії. 

Але цього мало Китаю. Він може вимагати більших знижок, говорить джерело SCMP. «Щодо будівництва, Пекін хоче бути впевненим, що для нього не буде ні ризиків, ні витрат. Росія – сторона, яка повністю сплатить рахунок», – каже співрозмовник.

Чи знайдуться гроші на новий мегапроект у «Газпромі», залишається незрозумілим. Після відключення газу європейським країнам компанія отримала трильйон рублів чистих збитків за рік і зіткнулася з касовими розривами, на покриття яких їй довелося витратити дві третини готівкових запасів на рахунках. З 2 трлн рублів «грошової подушки», яку «Газпром» мав перед початком війни, до липня 2023 залишилося близько 700 млрд.

Але, незважаючи на це, у Путіна навряд чи є вибір. Російський президент «перебуває під величезним тиском», оскільки якщо труба не буде побудована, Росії не буде куди подіти «величезні обсяги» газу, каже джерело The South China Morning Post. Після втрати європейського ринку, куди до війни на піку йшло понад 150 млрд кубометрів газу на рік, «Газпром» був змушений скоротити видобуток на чверть рекордно у своїй історії.

Путін розраховує продавати до Китаю 100 млрд кубів газу щорічно – у п'ять разів більше, ніж зараз. Але, крім поступок Пекіну, заплатити доведеться ще й Монголії, через територію якої має пройти труба.

Поки влада в Улан-Баторі не дала позитивної відповіді Москві, хоча Путін порушував це питання на зустрічі з президентом Монголії Хурелсухом Ухнаа під час візиту до Пекіна в жовтні, розповів The South China Morning Post колишній чиновник Ради Нацбезпеки Монголії Мунхнаран Баярлхагва.

За його словами, попри заяви російських чиновників про те, що будівництво «Сили Сибіру-2» може розпочатися вже наступного року, це вкрай малоймовірно. Поки не обговорювалися ні ціни, ні тарифи, ні податки, наголошує Баярлхагва. «Тому можна впевнено говорити, що у будівельному сезоні 2024 року нічого не буде», – додає він.

Нагадаємо, від початку 2023 року Китай отримав із Росії понад 75 млн т нафти, що на 25% більше, ніж минулого року. Про це повідомив голова «Роснєфті» Ігор Сєчин у ході виступу на російсько-китайському енергетичному бізнес-форумі.

Сєчин також додав, що Росія за підсумками восьми місяців 2023 стала головним постачальником нафти в Китай, випередивши Саудівську Аравію. Крім того, голова «Роснєфті» заявив, що РФ цього року поставить Китаю понад 30 млрд куб. м газу, що є новим історичним рекордом.

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Теги: росія влада президент чиновник ринок будівництво гроші путін Китай Газпром податки тарифи втрати

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