Генерали США і Китаю провели переговори вперше за півтора роки

Останні переговори між американськими та китайськими колегами на такому рівні відбулися у липні 2022 року

Генерал Чарльз Браун, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США провів переговори з генералом Народно-визвольної армії КНР Лю Чженьлі. Діалог на такому рівні між країнами відбувся вперше за півтора роки. Про це повідомляє пресслужба Пентагону США.

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За інформацією відомства, американський та китайський генерали обговорили важливість спільної роботи, щоб «відповідально управляти конкуренцією», уникати прорахунків та підтримувати відкриті та прямі лінії зв'язку.

Останні переговори між американськими та китайськими колегами на такому рівні відбулися у липні 2022 року.

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Пентагон нагадує, що діалог відбувся на тлі різкого зростання кількості «ризикованих та агресивних» перехоплень Китаєм американських літаків, що діють у міжнародному повітряному просторі.

Згідно з останнім звітом про військову міць Китаю, США зафіксували понад 180 примусових та ризикованих повітряних перехоплень американських літаків у регіоні в період з 2021 по 2023 рік.

«Це більше ризикованих перехоплень за останні два роки, ніж за останнє десятиліття», - наголошують у Пентагоні.

Раніше американський телеканал CNBC опублікував відомості, які раніше не розголошувалися, про переговори президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що проходили 15 листопада в Сан-Франциско.

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Нагадаємо, лідери США та Китаю у листопаді провели чотиригодинні переговори, які мали на меті запобігти переростанню напруженості у конфлікт між найбільшими економіками світу. Дипломати з обох сторін витратили місяці, намагаючись організувати ці переговори.

Влада Китаю вважає Тайвань своєю територією і декларує намір возз’єднання. США не визнають Тайвань незалежною державою, як і більшість країн ООН, але виступають проти загроз Китаю силою приєднати острів.