Землі уже замало: Китай та Росія домовились попрацювати на іншій планеті

Росія планує висадку своїх космонавтів на Місяці у 2025-2035 роках

Москва та Пекін мають намір разом побудувати Місячну станцію, а потім освоювати Місяць та допомагати іншим країнам висаджувати людей на супутнику Землі, пишуть росЗМІ.

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Урядова комісія схвалила ратифікацію укладеної в листопаді минулого року російсько-китайської угоди про співпрацю в галузі створення Міжнародної наукової місячної станції. Йдеться не лише про спорудження станції, а й про спільне дослідження Росією та Китаєм Місяця. У пресслужбі уряду країни-агресора підтвердили, що комісія підтримала законопроєкт щодо ратифікації. Основними учасниками проєкту стануть «Роскосмос» та китайське національне космічне управління, які в перспективі можуть залучити до нього міжнародних партнерів.

Реалізувати проєкт планується у три етапи. На першому етапі російські та китайські місячні місії повинні досліджувати Місяць, визначити місце розміщення Місячної станції та верифікувати технології для забезпечення безпечної високоточної м'якої посадки на поверхні супутника Землі. З російської сторони на цьому етапі планується застосовувати посадковий космічний апарат «Луна-Глоб».

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На другому етапі заплановано установу центру управління Місячною станцією, доставку на супутник об'ємних вантажів, створення орбітальних модулів для подачі електропостачання, комунікації, забезпечення транспортних послуг.

Третій етап передбачає освоєння Місяця, розширення функціоналу модулів Місячної станції та сприяння міжнародним партнерам при висадженні людини на Місяць.

Згідно з документом, сторони домовилися, що товари, перевезення яких здійснюватиметься в рамках цієї угоди, будуть звільнені від мит ​​та податків. Сприятиме і промислова діяльність, пов'язана зі створенням Місячної станції. Фінансування робіт зі створення космічних комплексів «Луна-Глоб», «Луна-Ресурс-1» здійснюватиметься в рамках космічної програми Росії.

Сполучені Штати запланували найближчими роками дев'ять запусків до Місяця. Зокрема п'ять пілотованих місій у рамках програми Artemis. Їх завданням NASA називає створення постійно поселення, а після 2028 року і початок будівництва навколомісячної бази Lunar Gateway, необхідної для майбутнього освоєння Марса. Інші країни (Японія, Китай, Ізраїль, Індія) анонсували лише автоматичні запуски. Росія в рамках етапу «Форпост» своєї Місячної програми планує висадку космонавтів на Місяці у 2025-2035 роках.

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Нагадаємо, у Норвегії відкрили Andoya – перший космодром у континентальній Європі. Офіційна церемонія відкриття відбулася на початку листопада 2023 року на норвезькому острові Андоя. Космодром є частиною компанії Andoya Space і буде стартовим майданчиком європейської компанії Isar Aerospace.

Після того, як космодром повністю добудують, Andoya Spaceport отримає кілька стартових майданчиків для відправки малих та середніх супутників до космосу. Втім, перший із майданчиків, а також основна інфраструктура, включаючи Центр управління польотами, зарезервовані за Isar Aerospace і створені відповідно до техзавдання компанії.