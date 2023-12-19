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У Китаї стався потужний землетрус: сотні загиблих і поранених (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Китаї стався потужний землетрус: сотні загиблих і поранених (відео)
Землетрус завдав значних збитків
фото з відкритих джерел

Епіцентр землетрусу знаходився на межі між двома гірськими провінціями Ганьсу і Цинхай

Пізно ввечері в понеділок, 18 грудня, на північному заході Китаю стався потужний землетрус. За даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда землетрусу склала 5,9, глибина епіцентру – 10 км.

Як повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу, кількість жертв землетрусу складає щонайменше 95 осіб, ще понад 200 людей постраждали.

Епіцентр землетрусу знаходився майже на адміністративній межі між двома гірськими провінціями Ганьсу і Цинхай. Сильні поштовхи відчули жителі багатьох районів обох провінцій.

Ганьсу постраждала найбільше. Тут на ранок вівторка знайшли тіла 86 загиблих і виявили 96 поранених. Підземні поштовхи завдали знаних руйнувань і пошкоджень будинкам, комунікаціям та лініям електропередач.

У Цинхаї повідомляється про дев’ятьох загиблих та 124 поранених.

У постраждалих районах розгорнуто комплексні рятувальні групи, проводяться пошуково-рятувальні роботи.

Провінційні та місцеві пожежні служби направили на місце події рятувальників і пожежні машини.

Також триває оцінка збитків, завданих землетрусом.

Уряд Китаю направив у провінцію Ганьсу робочу групу у складі фахівців Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та національного Штабу з ліквідації наслідків землетрусів.

 

Теги: стихійні лиха Китай землетрус

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