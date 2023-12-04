Китай звинуватив США у вторгненні до територіальних вод

Китай знову зафіксував корабель ВМС США в районі мілини Аюнгін

Корабель ВМС США Gabrielle Giffords порушив суверенітет Китаю, вторгнувшись до його територіальних вод, заявив офіційний представник Південної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю Тянь Цзюньлі. За його словами, які наводить China Military, військове судно було помічено в районі мілини Аюнгін, розташованої біля островів Наньша. Тянь Цзюньлі наголосив, що Китай розцінює цю дію як провокацію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«4 грудня корабель прибережної зони ВМС США Gabrielle Giffords без отримання дозволу уряду КНР зайшов в акваторію біля мілини Аюнгін архіпелагу Наньша», – заявив він.

У пресслужбі командування зазначають, що Військово-морські сили НВАК провели запобіжні заходи під час відстеження пересування американського корабля. Війська Південної зони бойового командування були приведені в стан підвищеної боєздатності у зв'язку з інцидентом в акваторії Південно-Китайського моря.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналогічний інцидент стався 25 листопада. За даними китайських ЗМІ, військовим НВАК вдалося витіснити американський есмінець USS Hopper із територіальних вод КНР. Уряд Китаю звинуватив США у незаконному вторгненні та прагненні до «морської гегемонії» та мілітаризації Південно-Китайського моря.У Міністерстві оборони Китаю заявили, що американський есмінець USS Hopper нібито увійшов до територіальних вод країни без схвалення уряду КНР. Про це повідомляє Reuters.

У відповідь китайські військові задіяли свої військово-морські та військово-повітряні сили для «відстеження, спостереження та попередження есмінця».

Цю заяву оборонного відомства Китаю було зроблено лише кілька днів після того, як Пекін звинуватив Філіппіни в залученні «іноземних сил» для патрулювання Південно-Китайського моря, згадуючи спільні патрулювання, що почалися у вівторок за участю філіппінських та американських військово-морських сил.