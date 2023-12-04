Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай звинуватив США у вторгненні до територіальних вод

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай звинуватив США у вторгненні до територіальних вод
Корабель ВМС США Gabrielle Giffords
фото із відкритих джерел

Китай знову зафіксував корабель ВМС США в районі мілини Аюнгін

Корабель ВМС США Gabrielle Giffords порушив суверенітет Китаю, вторгнувшись до його територіальних вод, заявив офіційний представник Південної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю Тянь Цзюньлі. За його словами, які наводить China Military, військове судно було помічено в районі мілини Аюнгін, розташованої біля островів Наньша. Тянь Цзюньлі наголосив, що Китай розцінює цю дію як провокацію.

«4 грудня корабель прибережної зони ВМС США Gabrielle Giffords без отримання дозволу уряду КНР зайшов в акваторію біля мілини Аюнгін архіпелагу Наньша», – заявив він.

У пресслужбі командування зазначають, що Військово-морські сили НВАК провели запобіжні заходи під час відстеження пересування американського корабля. Війська Південної зони бойового командування були приведені в стан підвищеної боєздатності у зв'язку з інцидентом в акваторії Південно-Китайського моря.

Аналогічний інцидент стався 25 листопада. За даними китайських ЗМІ, військовим НВАК вдалося витіснити американський есмінець USS Hopper із територіальних вод КНР. Уряд Китаю звинуватив США у незаконному вторгненні та прагненні до «морської гегемонії» та мілітаризації Південно-Китайського моря.У Міністерстві оборони Китаю заявили, що американський есмінець USS Hopper нібито увійшов до територіальних вод країни без схвалення уряду КНР. Про це повідомляє Reuters.

У відповідь китайські військові задіяли свої військово-морські та військово-повітряні сили для «відстеження, спостереження та попередження есмінця».

Цю заяву оборонного відомства Китаю було зроблено лише кілька днів після того, як Пекін звинуватив Філіппіни в залученні «іноземних сил» для патрулювання Південно-Китайського моря, згадуючи спільні патрулювання, що почалися у вівторок за участю філіппінських та американських військово-морських сил.

Читайте також: Випуск атомних підводних човнів. США втратили лідерство, поступившись одній країні
Теги: США Китай військові корабель Філіппіни суверенітет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Фаріон, російськомовні люди у війську «ганьблять ЗСУ»
«Мова ЗСУ – українська». Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською
6 листопада, 17:37
Росіяни застрелили цивільного на окупованій території Грузії
Росіяни застрелили цивільного на окупованій території Грузії
6 листопада, 20:06
Топові чиновники США закликали Конгрес виділити $11,8 млрд допомоги Україні
Топові чиновники США закликали Конгрес виділити $11,8 млрд допомоги Україні
7 листопада, 16:48
Марш відбувся за участю американських єврейських громад
У Вашингтоні сотні тисяч людей вийшли на марш за Ізраїль (фото)
15 листопада, 07:06
Смертельна ДТП на блокпосту за участю нацгвардійців: справу скеровано до суду
Смертельна ДТП на блокпосту за участю нацгвардійців: справу скеровано до суду
23 листопада, 14:57
Остін заявив, що Китай та Росія допомагають КНДР розширювати її військовий потенціал
Пентагон: Китай та Росія допомагають Північній Кореї зброєю
14 листопада, 08:23
Зенітник Микола Салабуда збиває ворожий ударний дрон
Повітряні сили показали, як уночі збивали ворожі дрони (відео)
18 листопада, 12:52
Хусити захопили судно Galaxy Leader
Захоплення судна з українцями: на борту громадяни ще чотирьох країн
20 листопада, 07:24
У перші дні великої війни Артем зголосився у ЗСУ добровольцем
Загинув напередодні Дня народження. Згадаймо віцепрезидента Федерації шахів України Артема Сачука
1 грудня, 09:00

Політика

Китай звинуватив США у вторгненні до територіальних вод
Китай звинуватив США у вторгненні до територіальних вод
Лукашенко поклявся Сі Цзіньпіну у вічній дружбі
Лукашенко поклявся Сі Цзіньпіну у вічній дружбі
Пентагон назвав країну, що організувала атаки на кораблі в Червоному морі
Пентагон назвав країну, що організувала атаки на кораблі в Червоному морі
США вдарили по бойовиках в Іраку: є загиблі
США вдарили по бойовиках в Іраку: є загиблі
Politico: Пентагон заявить про брак потужностей через підтримку України
Politico: Пентагон заявить про брак потужностей через підтримку України
Ізраїль розпочав операцію на півдні Сектора Гази
Ізраїль розпочав операцію на півдні Сектора Гази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
ЗСУ знищили окупантів, які стратили полонених українських бійців
27K
Чому Путін пішов війною на Україну? Financial Times назвала несподівану причину
18K
Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну
17K
«Причина проста». Стефанчук роз'яснив, чому Порошенка не пустили за кордон
16K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
11K
Прогноз курсу валют на 2024 рік: економіст розповів, що буде з доларом

Новини

Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Сьогодні, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Вчора, 06:35
Мокрий сніг та туман у низці областей: прогноз погоди на 3 грудня
Вчора, 04:05

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua