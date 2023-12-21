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Війна РФ проти України приносить вигоду Китаю – NYT

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Війна РФ проти України приносить вигоду Китаю – NYT
Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін
фото з відкритих джерел

Росія продає Китаю нафту і газ із великими знижками

Пекін отримує вигоду на тлі російського вторгнення в Україну, оскільки Москва переключилася із Заходу на Китай, купуючи все — від автомобілів до комп'ютерних чіпів. Про це пише NYT.

Зокрема зазначається, що на засніженому кордоні Китаю з Росією дилерський центр, який продає вантажівки, подвоїв продажі за минулий рік завдяки російським клієнтам. Експорт з Китаю до свого сусіда настільки потужний, що цього літа китайські будівельники зводили на кордоні склади і 20-поверхові офісні вежі. 

Росія, своєю чергою, продає Китаю нафту і газ із великими знижками. Російські шоколад, ковбаси та інші споживчі товари тепер на полицях у китайських супермаркетах. За перші 11 місяців 2023 року товарообіг між двома країнами перевищив 200 мільярдів доларів - рівень, якого країни не очікували досягти до 2024 року.

Видання пише, що війна Росії проти України також отримала позитивне зображення у Китаї. Китайські державні ЗМІ поширюють стабільні порції російської пропаганди в Китаї та в усьому світі. РФ настільки популярна в Китаї, що інфлюенсери соціальних мереж з'їжджаються до Харбіна – адміністративного центра найпівнічнішої провінції Китаю на сході, Хейлунцзян, щоб позувати в російському вбранні перед колишнім російським собором.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін неодноразово публічно демонстрували тісні зв'язки між країнами. На початку вересня Сі відвідав Харбін і оголосив Хейлунцзян «воротами на північ». Китайський експорт до Росії за перші 11 місяців цього року зріс на 69% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, до повномасштабного вторгнення в Україну.

Китай задовольнив критичну потребу Росії в імпорті, на тлі відмови з боку європейських і американських компаній після того, як Путін розпочав повномасштабну війну в лютому 2022 року. Китай продовжує відігравати для РФ роль постачальника товарів-замінників, попри те, що ризикує тісними економічними зв'язками з багатьма європейськими країнами. 

До повномасштабного вторгнення в Україну лідери Німеччини, Франції та інших європейських країн здебільшого намагалися не зважати на розбіжності з Китаєм у таких питаннях, як права людини, і робили акцент на торгівлі. Китайські чиновники, зі свого боку, наполягають на тому, що їх не слід змушувати обирати між Європою і Росією, і Пекін повинен мати можливість вільно вести бізнес з обома сторонами.

Найбільше виграли від зростання торгівлі з Росією китайські виробники транспортних засобів.

Нещодавно у місті Хейхе вишикувалися черги дизельних вантажних автомобілів з наклейками із зображенням ведмедя — символу Росії, на дверцятах, які чекали, коли їх пропустять через міст через річку Амур до РФ. Міст новий, як і вантажівки, на яких були значки Genlyon, бренду, що належить державній китайській компанії Shanghai Automotive Industry Corporation. Компанія, відома як SAIC, також виробляє такі автомобільні бренди, як MG, придбані у Британії.

Продажі допомогли Китаю цього року обігнати Японію як найбільшого світового експортера автомобілів. Німецькі виробники, такі як Mercedes-Benz і BMW, раніше були великими продавцями в Росії, але вони вийшли з ринку РФ на тлі санкцій, запроваджені проти Москви Європою, США та їхніми союзниками.

Нагадаємо, раніше НАЗК визнало найбільшу державну будівельну компанію Китаю спонсором війни.

Теги: Китай росія війна

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