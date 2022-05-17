Рига демонтує пам'ятник, де збиралася місцева «вата»: Росія в істериці (відео)
Країна-агресор після ухвалення рішення парламентом Латвії про знесення пам'ятника радянським воїнам-визволителям Риги оскаженіла та почала сипати погрозами
Минулого тижня у Латвії було ухвалено рішення щодо знесення пам'ятника радянським воїнам-визволителям Риги в районі Пардаугава. На своєму позачерговому засіданні, що відбулося у п'ятницю, 13 травня, Ризька дума більшістю голосів проголосувала за демонтаж суперечливого монумента та доручила «Агентству пам'яток Риги» міського самоврядування вжити всіх необхідних для цього заходів.
Напередодні, 12 травня, Сейм Латвії юридично дозволив знесення одного з найбільш суперечливих монументів у країнах Балтії. Латвійський парламент ухвалив низку поправок до міжурядової угоди з Росією, укладеної у 1994 році. Зокрема, припинено дію статті 13-ї документа, де було зазначено, що «з урахуванням міжнародної практики латвійська сторона забезпечує догляд, порядок та збереження меморіальних споруд та місць масових поховань воїнів на території Латвійської Республіки».
Істерична реакція Росії на рішення
Суперечки навколо радянської пам'ятки загострилися напередодні Дня перемоги. Цього року латвійська влада замість традиційних концертів та ходи 9 травня дозволила лише покласти квіти біля пам'ятника, викликавши невдоволення російськомовного населення. Навколо пам'ятника організували фотовиставку з кадрами війни в Україні.
Наступного дня квіти перед пам'ятником зібрав бульдозер. Це викликало ще більше обурення прихильників збереження монумента, і незабаром біля нього почали з'являтися нові квіти. А в парку довкола почали збиратися мітингувальники як на підтримку Росії, так і проти неї. Поліція розпочала затримання.
У результаті поліція відкрила близько 20 адміністративних справ (в основному за участь у несанкціонованих акціях, а також за демонстрацію забороненої символіки), і три – кримінальні (за статтями про опір поліції, а також виправдання геноциду).
А вже після голосування влади Латвії приблизно 200 людей зібралися в центрі міста, виступаючи проти знесення монумента. За даними видання Delfi, поліцейські затримали сімох людей, зокрема лідерку російського союзу Латвії та депутатку Європарламенту Тетяну Жданок.
Ap pulksten 15.40 policija aicināja cilvēkus izklīst, lai nebūtu jāpielieto fizisks spēks. pic.twitter.com/79C53rmvVy— TVNET ziņas (@TVNET_zinas) May 13, 2022
Раніше голова комісії Ради Федерації РФ із захисту суверенітету Андрій Клімов, коментуючи можливе знесення монумента, заявив про необхідність «напоумити» Латвію, застосувавши «вкрай жорсткі» заходи економічного характеру.
Прокремлівська партія «Русский союз Латвии» закликала 13 травня о 15:00 виходити на мітинг на Ратушній площі Риги, де розташована міська мерія. Однак там розташований і Ризький центр підтримки жителів України, який працює в будні дні з 9:00 до 18:00.
Речниця російського МЗС Марія Захарова відреагувала на рішення сейму, назвавши депутатів «вурдалаками». Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко направив меру Риги Мартіншу Стакісу звернення, в якому повідомив про готовність забрати пам'ятник.
Знатно пригорало з приводу цього рішення й у російського пропагандиста Володимира Соловйова.
Що відомо про пам'ятник
Меморіальний комплекс, який називають «Пам'ятник воїнам радянської армії — визволителям радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників», відкрили в 1985 році. Це майже 80-метрова колона із золотими зірками, біля якої стоять скульптури радянських солдатів та батьківщини-матері.
Суперечливий монумент
Досі незрозуміло, коли має бути демонтовано пам'ятник, що складається з 79-метрової колони, а також гігантських бронзових скульптур Батьківщини-матері та воїнів-визволителів.
У Латвії етнічні росіяни становлять близько чверті населення. Згідно з результатами опитувань, певна частина їх частково підтримує курс президента Росії Володимира Путіна та його агресивну війну проти України.
Під час Другої світової війни Латвія була по черзі окупована Радянським Союзом та Німеччиною. Після закінчення війни балтійські держави вимушено залишалися частиною Радянського Союзу до 1991 року. Більшість латишів сприймають 9 травня і пам'ятник визволителям Радянської Латвії та Риги від німецьких загарбників не як символ перемоги над гітлерівською Німеччиною, а як символ відновлення окупації Латвії Радянським Союзом.
Нагадаємо, що Україна демонтує монумент «Три сестри» на кордоні з РФ та Білоруссю. Монумент досі вважався пам’яткою історії та носив охоронний номер 574-Чр.
Відомо, що днями активісти у Коростені демонтували встановлений радянською владою пам’ятник «Комсомольцям 20-х років».