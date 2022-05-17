Рига демонтує пам'ятник, де збиралася місцева «вата»: Росія в істериці (відео)

Минулого тижня у Латвії було ухвалено рішення щодо знесення пам'ятника радянським воїнам-визволителям Риги в районі Пардаугава. На своєму позачерговому засіданні, що відбулося у п'ятницю, 13 травня, Ризька дума більшістю голосів проголосувала за демонтаж суперечливого монумента та доручила «Агентству пам'яток Риги» міського самоврядування вжити всіх необхідних для цього заходів.

Напередодні, 12 травня, Сейм Латвії юридично дозволив знесення одного з найбільш суперечливих монументів у країнах Балтії. Латвійський парламент ухвалив низку поправок до міжурядової угоди з Росією, укладеної у 1994 році. Зокрема, припинено дію статті 13-ї документа, де було зазначено, що «з урахуванням міжнародної практики латвійська сторона забезпечує догляд, порядок та збереження меморіальних споруд та місць масових поховань воїнів на території Латвійської Республіки».

Істерична реакція Росії на рішення

Суперечки навколо радянської пам'ятки загострилися напередодні Дня перемоги. Цього року латвійська влада замість традиційних концертів та ходи 9 травня дозволила лише покласти квіти біля пам'ятника, викликавши невдоволення російськомовного населення. Навколо пам'ятника організували фотовиставку з кадрами війни в Україні.

Наступного дня квіти перед пам'ятником зібрав бульдозер. Це викликало ще більше обурення прихильників збереження монумента, і незабаром біля нього почали з'являтися нові квіти. А в парку довкола почали збиратися мітингувальники як на підтримку Росії, так і проти неї. Поліція розпочала затримання.

У результаті поліція відкрила близько 20 адміністративних справ (в основному за участь у несанкціонованих акціях, а також за демонстрацію забороненої символіки), і три – кримінальні (за статтями про опір поліції, а також виправдання геноциду).

А вже після голосування влади Латвії приблизно 200 людей зібралися в центрі міста, виступаючи проти знесення монумента. За даними видання Delfi, поліцейські затримали сімох людей, зокрема лідерку російського союзу Латвії та депутатку Європарламенту Тетяну Жданок.