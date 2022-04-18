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    У Москві знайдені мертвими колишній віцепрезидент «Газпромбанку» і його родина

    На тілах виявлені вогнепальні поранення, у Росії заявляють про самогубство - У Москві знайдені мертвими колишній віцепрезидент «Газпромбанку» і його родина
    На тілах виявлені вогнепальні поранення, у Росії заявляють про самогубство
    фото з відкритих джерел

    У квартирі знайшли тіла 51-річного Владислава Аваєва, його дружини та дочки

    Головне слідче управління Слідчого комітету Росії (СКР) у Москві порушило кримінальну справу після виявлення у квартирі на південному заході Москви трьох трупів, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на відомство.

    Йдеться про колишнього віцепрезидента «Газпромбанку» 51-річного Владислава Аваєва, його дружину та дочку.

    Тіло топменеджера з вогнепальними пораненнями поліція виявила у квартирі на Університетському проспекті. За попередньою версією слідства Аваєв спочатку вбив своїх дружину і дочку, після чого наклав на себе руки.

    Родичі викликали поліцію після того, як не змогли зв'язатися із сім'єю.

    Як повідомили у слідчому комітеті, двері були замкнені зсередини, слідів злому та перебування в будинку інших людей осіб слідство не виявило, тому схиляється до того, що причиною вбивства став побутовий конфлікт.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Україна поліція окупація #stoprussia
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    У Москві знайдені мертвими колишній віцепрезидент «Газпромбанку» і його родина