Україна демонтує монумент «Три сестри» на кордоні з РФ та Білоруссю

Влада Чернігівщини запустила процедуру ліквідації монумента на кордоні з Росією та Білоруссю «Три сестри», який був споруджений ще у 1975 році

У Чернігівській області ліквідують монумент «Три сестри», що стоїть на кордоні України, Росії та Білорусі. Поки що готують документи, щоб монумент зняли з обліку. Після того, як усе узгодять, пам'ятник демонтують. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

«З метою дотримання всіх вимог законодавства документи будуть направлені до Міністерства культури та інформаційної політики України. Після зняття монумента з обліку, цю споруду можна буде демонтувати», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Чернігівській ОВА, монумент досі вважався пам’яткою історії та носив охоронний номер 574-Чр.

Що відомо про монумент «Три сестри»

«Три сестри», або «Монумент Дружби» був споруджений на стику кордонів України, Білорусі та Росії у серпні 1975 року, на честь «дружби трьох народів». Навколо монумента влаштована дорожня розв'язка трикутної форми в місці примикання автодоріг із трьох країн. Усередині розв'язки розпланували парк з алеями, обсадженими березами, ялинами й тополями.

Монумент створювали представники трьох суміжних областей – Чернігівської, Гомельської та Брянської.

Щорічно, починаючи з 1975 року, в останню суботу червня біля монумента проходив фестиваль «Слов'янська єдність». У 2016 році фестиваль уперше не проводили.

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