Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія може здійснити кібератаку на нафтогазовий сектор Канади: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія може здійснити кібератаку на нафтогазовий сектор Канади: названо причину
Імовірність кібератаки оцінюється 50 на 50
фото з відкритих джерел

Найбільш імовірною ціллю для кібератак є операційні мережі, які здійснюють моніторинг та управління великими промисловими об'єктами

Канадські спецслужби вважають, що пов'язані з Росією хакери можуть здійснити кібератаку на нафтогазовий сектор Канади через її підтримку України. Про це повідомив Канадський центр кібербезпеки.

«Ми оцінюємо, що існує ймовірність руйнівного інциденту в нафтогазовому секторі Канади, який можуть влаштувати пов'язані з Росією суб'єкти», – йдеться в повідомленні.

За оцінками, нафтогазовий сектор Канади ймовірно й надалі буде об’єктом спонсорованого державою кібершпигунства з комерційних чи економічних причин. Під загрозою знаходяться комерційні секрети, дослідження, бізнес-плани та виробничі плани.

Найбільш імовірною ціллю для кібератак є операційні мережі, які здійснюють моніторинг та управління великими промисловими об'єктами.

«Ми вважаємо, що, оскільки нафтогазовий сектор є критично важливою інфраструктурою, він дуже ймовірно є стратегічною мішенню для спонсорованої державою кіберактивності з метою проєктування державної влади, особливо в часи геополітичної напруги. Ми оцінюємо, що основною ціллю спонсорованих державою суб’єктів, швидше за все, є мережі операційних технологій (OT), які відстежують і контролюють великі промислові активи секторів», - йдеться у заяві.

Зазначається, що Росія неодноразово демонструвала намір спроєктувати могутність, розгортаючи руйнівні кібератаки проти стратегічних об’єктів критичної інфраструктури своїх супротивників у міру загострення геополітичних криз.

«Кіберцентру відомо про спроби російських державних суб’єктів загрози скомпрометувати та встановити стійкість (тобто попереднє позиціювання) у мережах канадських і американських постачальників критичної інфраструктури, включаючи організації в нафтогазовому секторі. Ми оцінюємо, що російське шпигунство з метою попереднього позиціювання в мережах OT, швидше за все, продовжиться», - кажуть фахівці.

За даними експертів центру, метою хакерів може бути порушення роботи відповідних служб задля психологічного впливу, що в кінцевому підсумку послабить підтримку Канадою України.

Раніше повідомлялося, що Канада запровадила нові санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ. Обмеження будуть спрямовані на захист української культури від знищення Росією. 

Теги: росія санкції Канада кібератака

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«За нинішнього політичного режиму росіянам не «світить» повернутися в Європу»
Команда російського «Титаніка» шукає нового капітана: у чому небезпека
28 травня, 09:12
Берлін виступає проти того, щоб для подібних атак використовувалася німецька зброя
Берлін заявив, що Київ має право бити по території РФ
31 травня, 16:19
Лайма Вайкуле підтримує українців
Лайма Вайкуле влаштує концерт зі збору коштів для України
2 червня, 20:42
Влада Бєлгорода проводить екстрене засідання
У Бєлгородській області лунає повітряна тривога, оголошено евакуацію (відео)
22 травня, 12:07
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував атаку безпілотників на Москву
«Дрони хочуть повернутися до своїх творців». Банкова відреагувала на атаку на Москву
30 травня, 10:43
Операції на зміну статі хочуть дозволити тільки після рішення лікарської комісії, яку затвердив уряд
Росія хоче заборонити операції зі зміни статі: названо неочікувану причину (відео)
3 червня, 11:45
Росіяни не підтримали ребрерндинг колись популярного у Москві магазину
Мережа висміяла нову назву колишнього магазину Michael Kors у Москві
5 червня, 16:31
Унаслідок пошкоджень у Попово-Лежачах та Тьоткіно немає електрики
Атака на Курську область РФ: деякі селища знеструмлено
7 червня, 10:29
До місця падіння гелікоптера заплановано виліт рятувальників
У Росії розбився гелікоптер із 20 пасажирами на борту
17 червня, 11:05

Соціум

Росія може здійснити кібератаку на нафтогазовий сектор Канади: названо причину
Росія може здійснити кібератаку на нафтогазовий сектор Канади: названо причину
Росія активно купує у Заходу товари для оборонної промисловості через деякі країни
Росія активно купує у Заходу товари для оборонної промисловості через деякі країни
Підозрюваний у витоку секретних документів Пентагону відкидає всі звинувачення – CNN
Підозрюваний у витоку секретних документів Пентагону відкидає всі звинувачення – CNN
Ексрадник Зеленського разом з російським бізнесменом створюють гіперзвукову зброю: деталі
Ексрадник Зеленського разом з російським бізнесменом створюють гіперзвукову зброю: деталі
Британія розслідує співпрацю своїх науковців з Іраном для розробки дронів-камікадзе – ЗМІ
Британія розслідує співпрацю своїх науковців з Іраном для розробки дронів-камікадзе – ЗМІ
У Москві знайдено мертвим розробника першої радянської термоядерної бомби
У Москві знайдено мертвим розробника першої радянської термоядерної бомби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Китай ухвалив рішення стосовно нафти. Економіка РФ миттєво відреагувала
83K
Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
20K
Підрив Каховської ГЕС. Всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд назвав єдину правильну версію
15K
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
11K
Кадрові конкурси з відбору… корупціонерів?
11K
Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч

Новини

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по позиціях особового складу противника – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Сьогодні, 06:10
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
Сьогодні, 04:23
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту