Росія може здійснити кібератаку на нафтогазовий сектор Канади: названо причину

Найбільш імовірною ціллю для кібератак є операційні мережі, які здійснюють моніторинг та управління великими промисловими об'єктами

Канадські спецслужби вважають, що пов'язані з Росією хакери можуть здійснити кібератаку на нафтогазовий сектор Канади через її підтримку України. Про це повідомив Канадський центр кібербезпеки.

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«Ми оцінюємо, що існує ймовірність руйнівного інциденту в нафтогазовому секторі Канади, який можуть влаштувати пов'язані з Росією суб'єкти», – йдеться в повідомленні.

За оцінками, нафтогазовий сектор Канади ймовірно й надалі буде об’єктом спонсорованого державою кібершпигунства з комерційних чи економічних причин. Під загрозою знаходяться комерційні секрети, дослідження, бізнес-плани та виробничі плани.

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Найбільш імовірною ціллю для кібератак є операційні мережі, які здійснюють моніторинг та управління великими промисловими об'єктами.

«Ми вважаємо, що, оскільки нафтогазовий сектор є критично важливою інфраструктурою, він дуже ймовірно є стратегічною мішенню для спонсорованої державою кіберактивності з метою проєктування державної влади, особливо в часи геополітичної напруги. Ми оцінюємо, що основною ціллю спонсорованих державою суб’єктів, швидше за все, є мережі операційних технологій (OT), які відстежують і контролюють великі промислові активи секторів», - йдеться у заяві.

Зазначається, що Росія неодноразово демонструвала намір спроєктувати могутність, розгортаючи руйнівні кібератаки проти стратегічних об’єктів критичної інфраструктури своїх супротивників у міру загострення геополітичних криз.

«Кіберцентру відомо про спроби російських державних суб’єктів загрози скомпрометувати та встановити стійкість (тобто попереднє позиціювання) у мережах канадських і американських постачальників критичної інфраструктури, включаючи організації в нафтогазовому секторі. Ми оцінюємо, що російське шпигунство з метою попереднього позиціювання в мережах OT, швидше за все, продовжиться», - кажуть фахівці.

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За даними експертів центру, метою хакерів може бути порушення роботи відповідних служб задля психологічного впливу, що в кінцевому підсумку послабить підтримку Канадою України.

Раніше повідомлялося, що Канада запровадила нові санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ. Обмеження будуть спрямовані на захист української культури від знищення Росією.