Команда російського «Титаніка» шукає нового капітана: у чому небезпека

Пролунав сигнал про готовність зректися Путіна

Симптоматична новина з Кремляндії: тамтешній політичний многочлен (за кількістю партій, до яких належав), колишній депутат Держдуми, а нині постійний учасник усіляких ток-шоу на різних – куди покличуть – каналах Борис Надєждін в ефірі телеканалу НТВ, не зважаючи на всі зусилля ведучого, який намагався йому завадити, публічно – на цілу Кремляндію, ба навіть на цілий світ – зрікся Путіна.

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Цитую: «За нинішнього політичного режиму нам не «світить» повернутися в Європу. Треба змінити керівництво країни, яке припинить цю історію і вибудує нормальні відносини з європейськими країнами, і все стане на свої місця. В наступному році вибори президента – треба обрати когось іншого, і все».

І це сказала людина, яка свого часу належала до керівництва ліберального Союзу правих сил, була наближеною до тодішнього голови уряду РФ, а згодом одного з ідеологів російської агресії проти України Сергія Кириєнка, а на президентських виборах 2012 року була спостерігачем від команди Путіна (втім, варто зазначити, що тоді Борис Надєждін запропонував свої послуги як довіреної особи всім без винятку кандидатам).

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Чим запам'ятався Надєждін до цього виступу на НТВ?

Можливо, хтось чув про його датоване ще 2012 роком епатажне твердження, нібито Росія не багатонаціональна, а мононаціональна країна, оскільки 81% населення вважає себе росіянами, а 99% розмовляє російською.

А може, українці пригадують його зроблену в 2016 році теж у прямому ефірі заяву, мовляв, він готовий побитися об заклад, що зможе годину гуляти Хрещатиком із георгіївською стрічкою на лацкані піджака, і нічого йому за це не буде.

Хтозна, можливо, Путін покарає відступника. І тоді в Кремляндії з'явиться новий «великомученик» на кшталт Навального.

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Що ж, це властивість блох – залишати тіло мертвого господаря й шукати нового годувальника.

Утім, вчинок Надєждіна може бути і швидше за все є сигналом ліберальної Росії Заходу. Сигналом про готовність зректися Путіна і «припинити цю історію» в обмін на відбудову «нормальних відносин». Тобто таких, коли на Захід можна буде знову вільно їздити, там ніхто не конфіскує яхти й вілли, не висилатиме російських агентів-»дипломатів», і взагалі все буде, як у добрі старі часи.

Чи існує небезпека, що сигнал Надєждіна знайде прихильників на Заході? Авжеж, «миротворців» і втомлених від «чужої» війни, що заважає бізнесу, не бракує.

У цьому сенсі дуже важливим є оприлюднене 27 травня застереження начальника штабу ВПС Великої Британії Майка Вігстона, що «коли Україна відновить свої кордони, як вона і повинна зробити, ми матимемо уражену, мстиву і жорстоку Росію, чиї засоби заподіяння шкоди нам – це повітряні атаки, ракетні атаки і підводні атаки».

Отже, насправді для Заходу сигнал Надєждіна не варіант. Єдиний спосіб відвернути загрозу, це усунути її причину.

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Думай, Заходе, думай.