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Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

Команда російського «Титаніка» шукає нового капітана: у чому небезпека

glavcom.ua
«За нинішнього політичного режиму росіянам не «світить» повернутися в Європу»
фото з відкритих джерел

Пролунав сигнал про готовність зректися Путіна

Симптоматична новина з Кремляндії: тамтешній політичний многочлен (за кількістю партій, до яких належав), колишній депутат Держдуми, а нині постійний учасник усіляких ток-шоу на різних – куди покличуть – каналах Борис Надєждін в ефірі телеканалу НТВ, не зважаючи на всі зусилля ведучого, який намагався йому завадити, публічно – на цілу Кремляндію, ба навіть на цілий світ – зрікся Путіна.

Цитую: «За нинішнього політичного режиму нам не «світить» повернутися в Європу. Треба змінити керівництво країни, яке припинить цю історію і вибудує нормальні відносини з європейськими країнами, і все стане на свої місця. В наступному році вибори президента – треба обрати когось іншого, і все».

І це сказала людина, яка свого часу належала до керівництва ліберального Союзу правих сил, була наближеною до тодішнього голови уряду РФ, а згодом одного з ідеологів російської агресії проти України Сергія Кириєнка, а на президентських виборах 2012 року була спостерігачем від команди Путіна (втім, варто зазначити, що тоді Борис Надєждін запропонував свої послуги як довіреної особи всім без винятку кандидатам).

Чим запам'ятався Надєждін до цього виступу на НТВ?

Можливо, хтось чув про його датоване ще 2012 роком епатажне твердження, нібито Росія не багатонаціональна, а мононаціональна країна, оскільки 81% населення вважає себе росіянами, а 99% розмовляє російською.

А може, українці пригадують його зроблену в 2016 році теж у прямому ефірі заяву, мовляв, він готовий побитися об заклад, що зможе годину гуляти Хрещатиком із георгіївською стрічкою на лацкані піджака, і нічого йому за це не буде.

Хтозна, можливо, Путін покарає відступника. І тоді в Кремляндії з'явиться новий «великомученик» на кшталт Навального.

Що ж, це властивість блох – залишати тіло мертвого господаря й шукати нового годувальника.

Утім, вчинок Надєждіна може бути і швидше за все є сигналом ліберальної Росії Заходу. Сигналом про готовність зректися Путіна і «припинити цю історію» в обмін на відбудову «нормальних відносин». Тобто таких, коли на Захід можна буде знову вільно їздити, там ніхто не конфіскує яхти й вілли, не висилатиме російських агентів-»дипломатів», і взагалі все буде, як у добрі старі часи.

Чи існує небезпека, що сигнал Надєждіна знайде прихильників на Заході? Авжеж, «миротворців» і втомлених від «чужої» війни, що заважає бізнесу, не бракує.

У цьому сенсі дуже важливим є оприлюднене 27 травня застереження начальника штабу ВПС Великої Британії Майка Вігстона, що «коли Україна відновить свої кордони, як вона і повинна зробити, ми матимемо уражену, мстиву і жорстоку Росію, чиї засоби заподіяння шкоди нам – це повітряні атаки, ракетні атаки і підводні атаки».

Отже, насправді для Заходу сигнал Надєждіна не варіант. Єдиний спосіб відвернути загрозу, це усунути її причину.

Думай, Заходе, думай.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін росія путінський режим

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