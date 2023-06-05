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Мережа висміяла нову назву колишнього магазину Michael Kors у Москві

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Мережа висміяла нову назву колишнього магазину Michael Kors у Москві
Росіяни не підтримали ребрерндинг колись популярного у Москві магазину
фото: Телеграм-канал Алеко Надіряна

Після нової назви McDonald's, яка у Росії перетворилась на «Смачно і точка», рекламісти вирішили взятись за бренд Michael Kors

Нова назва магазину з товарами американського модного бренду Michael Kors у Росії «Мультик» обурила користувачів мережі. Відповідні коментарі з'явилися в Telegram-каналі зіркового стиліста Алеко Надіряна.

«Мультик – мультибрендовий магазин, в якому представлені Michael Kors, Coccinelle та Versace Jeans Couture. Тому назва походить від «мультибрендовий». Хоча неймінг, як мені здається, все одно надто грайливий. Краще підійшло б для дитячого магазину», – написав стиліст Алеко Надірян.

Користувачі у соцмережах  підтримали його думку, та негативно відреагували на подібний креатив від нового магазину: «Незабаром побачимо і Чижик-пижик десь», «Щось із Радянського Союзу, точно не про магазин із сумками», «Таке відчуття, що там сидять діти, у яких словниковий запас обмежений», «Смачно і точка», «Мультик: Це назва для дитячого садка чи що?», –  обурювались росіяни. 

Нагадаємо, користувачі соцмереж тролять Росію, яка відкрила власний «McDonald's» після офіційного виходу мережі закладів швидкого харчування з країни-агресорки. Відтепер росіяни зможуть перекусити у закладах під назвою «Вкусно и точка», логотип яких дуже схожий на лого португальської компанії з виробництва кормів для тварин Matosmix. Соцмережі пишуть, що на місці зачинених автосалонів Audi, Lexus та Porsche з часом з'являться салони «Едет – и ладно». Про рішення залишити російський ринок на тлі вторгнення Росії в Україну компанія McDonald's повідомила 16 травня. Після виходу McDonald's з російського ринку, його активи викупив бізнесмен Олександр Говор.

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Теги: мода санкції росіяни магазин Telegram

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