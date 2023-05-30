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«Дрони хочуть повернутися до своїх творців». Банкова відреагувала на атаку на Москву

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Дрони хочуть повернутися до своїх творців». Банкова відреагувала на атаку на Москву
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував атаку безпілотників на Москву
скріншот з трансляції

Михайло Подоляк наголосив, що Росія повинна відповісти за розв'язану війну, а винні не уникнуть покарання

В Офісі президента відреагували на атаку дронів на Москву у вівторок, 30 травня. Там заявили, що російські дрони хочуть повернутися до своїх творців. Про це радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив в ефірі Breakfast Show.

«Дуже важливо зрозуміти. Ви ж знаєте, ми втягуємося в епоху штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців та відповідним чином поставити запитання: «А навіщо ви нас відправляєте бити по дітях України, по Києв?» – заявив Подоляк.

При цьому радник голови ОП виключив можливість поступок України. Подоляк наголосив, що Росія повинна відповісти за розв'язану війну, а винні не уникнуть покарання.

«Після 15 місяців вони зрозуміли, що 14-го року знову не буде? Жодного підписання лінії поділу... Кожен з них відповідатиме в повному обсязі», – сказав Подоляк.

Нагадаємо, зранку 30 травня у Москві неподалік аеропорту прогримів вибух: знайшли предмети, схожі на уламки безпілотника.

Зранку стало відомо про вибухи у багатьох населених пунктах Підмосков'я, зокрема в районі Немчинівки, Одинцово та Барвіхи. За попередніми даними, спрацювала ППО.

Також повідомляється, що після вибуху у Новій Москві, де нібито у будинок врізався безпілотник, ще один дрон врізався в житловий будинок у Москві на Профспілковій вулиці. Він влетів у вікно квартири на 16 поверсі.

За ранок у Підмосков'ї збито понад десять безпілотників. У свою чергу, мер Москви, столиці країни-терористки РФ, Сергій Собянін після серії вибухів у місті та околицях доповів про обстановку.

До слова, напередодні мер столиці Віталій Кличко звернувся із запитанням до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, чому мешканці Москви не живуть у таких же умовах, як і кияни.

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Теги: вибух росія безпілотник Михайло Подоляк Москва

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