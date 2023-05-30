«Дрони хочуть повернутися до своїх творців». Банкова відреагувала на атаку на Москву

Михайло Подоляк наголосив, що Росія повинна відповісти за розв'язану війну, а винні не уникнуть покарання

В Офісі президента відреагували на атаку дронів на Москву у вівторок, 30 травня. Там заявили, що російські дрони хочуть повернутися до своїх творців. Про це радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив в ефірі Breakfast Show.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Дуже важливо зрозуміти. Ви ж знаєте, ми втягуємося в епоху штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців та відповідним чином поставити запитання: «А навіщо ви нас відправляєте бити по дітях України, по Києв?» – заявив Подоляк.

При цьому радник голови ОП виключив можливість поступок України. Подоляк наголосив, що Росія повинна відповісти за розв'язану війну, а винні не уникнуть покарання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Після 15 місяців вони зрозуміли, що 14-го року знову не буде? Жодного підписання лінії поділу... Кожен з них відповідатиме в повному обсязі», – сказав Подоляк.

Нагадаємо, зранку 30 травня у Москві неподалік аеропорту прогримів вибух: знайшли предмети, схожі на уламки безпілотника.

Зранку стало відомо про вибухи у багатьох населених пунктах Підмосков'я, зокрема в районі Немчинівки, Одинцово та Барвіхи. За попередніми даними, спрацювала ППО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також повідомляється, що після вибуху у Новій Москві, де нібито у будинок врізався безпілотник, ще один дрон врізався в житловий будинок у Москві на Профспілковій вулиці. Він влетів у вікно квартири на 16 поверсі.

За ранок у Підмосков'ї збито понад десять безпілотників. У свою чергу, мер Москви, столиці країни-терористки РФ, Сергій Собянін після серії вибухів у місті та околицях доповів про обстановку.

До слова, напередодні мер столиці Віталій Кличко звернувся із запитанням до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, чому мешканці Москви не живуть у таких же умовах, як і кияни.