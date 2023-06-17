Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії розбився гелікоптер із 20 пасажирами на борту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії розбився гелікоптер із 20 пасажирами на борту
До місця падіння гелікоптера заплановано виліт рятувальників
фото ілюстративне

У РФ заявили про «аварійну посадку» гелікоптера

За 90 км від Якутська (Росія) розбився вертоліт Мі-8. Російське МНС повідомило, що гелікоптер «здійснив аварійну посадку».

На борту був 21 пасажир і чотири члени екіпажу. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

До місця події заплановано виліт рятувальників регіональної пошуково-рятувальної бази, у готовності до реагування на НП знаходиться повітряне судно Мі-8 МНС Росії із 10 рятувальниками відомства.

Як повідомлялося, наприкінці травня  населеному пункті Прохорівка Бєлгородської області РФ впав російський гелікоптер

Нагадаємо, у Брянській області РФ 13 травня розбилося п'ять повітряних суден. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35.  

Читайте також: «Там істерика». Повітряні сили прокоментували авіатрощу в Брянській області
Теги: росія авіакатастрофа гелікоптер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок падіння на землі руйнувань немає
У Криму розбився російський гелікоптер: екіпаж загинув (фото)
12 травня, 17:45
У Бєлгородській області впав російський гелікоптер
У Бєлгородській області впав російський гелікоптер
22 травня, 16:37
Російський вертоліт Ка-52
ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52
Вчора, 22:58

Соціум

Атака на нафтопровід: РФ назвала кількість збитих «українських дронів»
Атака на нафтопровід: РФ назвала кількість збитих «українських дронів»
У Росії розбився гелікоптер із 20 пасажирами на борту
У Росії розбився гелікоптер із 20 пасажирами на борту
У Чикаго поховали українського Героя, що загинув під Бахмутом (фото)
У Чикаго поховали українського Героя, що загинув під Бахмутом (фото)
У Росії через сидр загинули майже 40 осіб
У Росії через сидр загинули майже 40 осіб
У Росії безпілотники атакували нафтопровід
У Росії безпілотники атакували нафтопровід
У Білгороді спалахнула багатоповерхівка в елітному житловому комплексі (відео)
У Білгороді спалахнула багатоповерхівка в елітному житловому комплексі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
15K
Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
14K
Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
13K
Чому рашисти сьогодні обстріляли Київ. Головна причина
8337
Експрем’єр Британії Джонсон знайшов неочікувану роботу
6865
Росія хоче підірвати ЗАЕС. Зеленський назвав причину

Новини

Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
Вчора, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Вчора, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту