У Росії розбився гелікоптер із 20 пасажирами на борту

У РФ заявили про «аварійну посадку» гелікоптера

За 90 км від Якутська (Росія) розбився вертоліт Мі-8. Російське МНС повідомило, що гелікоптер «здійснив аварійну посадку».

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На борту був 21 пасажир і чотири члени екіпажу. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

До місця події заплановано виліт рятувальників регіональної пошуково-рятувальної бази, у готовності до реагування на НП знаходиться повітряне судно Мі-8 МНС Росії із 10 рятувальниками відомства.

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Як повідомлялося, наприкінці травня населеному пункті Прохорівка Бєлгородської області РФ впав російський гелікоптер

Нагадаємо, у Брянській області РФ 13 травня розбилося п'ять повітряних суден. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35.