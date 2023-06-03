Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія хоче заборонити операції зі зміни статі: названо неочікувану причину (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія хоче заборонити операції зі зміни статі: названо неочікувану причину (відео)
Операції на зміну статі хочуть дозволити тільки після рішення лікарської комісії, яку затвердив уряд
фото ілюстративне

У РФ бояться, що чоловіки змінюватиму стать, щоб ухилитися від мобілізації

На розгляд Держдуми Росії потрапив законопроєкт про заборону операцій зі зміни статі.

Очікується, що така ініціатива мала б доповнити закон про охорону здоров'я відповідними положеннями. Але водночас, правки дозволяють робити операції для лікування вроджених аномалій статевих органів у дітей. Втручання проводять після рішення лікарської комісії, яку затвердив уряд.

«Навіщо це робиться? Ми зберігаємо для нащадків Росію – з її культурними та сімейними цінностями, традиційними засадами, ставлячи бар'єр на шляху проникнення західної антисімейної ідеології», – запевняв раніше віце-спікер Держдуми Петро Толстой.

Проте згодом депутатка Держдуми Ніна Останіна заявила, що однією з причин ухвалення законопроєкту про заборону проведення операцій зі зміни статі стало ухилення від мобілізації.

«Хитромудрі спеціалісти-лікарі, юристи настворюють цих контор і будь ласка... Якщо наприклад у 2016 році було 142 таких випадки (зміни статі в РФ – Главком), то у 2022 – вже 996», – каже вона.

До слова, розвідка Естонії з високою імовірністю припускає нову хвилю мобілізації в Росії.

Теги: росія Державна Дума чоловік жінка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Уганди погодив законопроєкт про боротьбу з ЛГБТ
Смертна кара або довічне: президент Уганди підписав закон проти ЛГБТ
29 травня, 14:31
Патріарх Філарет остаточно виграв суд у представників ЛГБТ-спільноти
Патріарх Філарет остаточно виграв суд у представників ЛГБТ-спільноти
13 березня, 16:33
Несприйняття одностатевих шлюбів – це один з небагатьох факторів, який зараз поєднує консервативних українців з путінською ідеологією
Депутатка Совсун розповіла, як Путін допомагає українській ЛГБТ-спільноті
12 березня, 21:00

Соціум

Росія хоче заборонити операції зі зміни статі: названо неочікувану причину (відео)
Росія хоче заборонити операції зі зміни статі: названо неочікувану причину (відео)
Бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну
Бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну
Залізнична катастрофа в Індії: названо причину масштабної аварії
Залізнична катастрофа в Індії: названо причину масштабної аварії
Один із найбільших аеропортів Європи перетворюється на сміттєзвалище (фото)
Один із найбільших аеропортів Європи перетворюється на сміттєзвалище (фото)
Як російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео)
Як російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео)
Кількість жертв зіткнення потягів в Індії зросла майже до 300 осіб
Кількість жертв зіткнення потягів в Індії зросла майже до 300 осіб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
«Це схоже на пекло»: українки розповіли, як працюють і скільки заробляють у Польщі
13K
Як російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео)
8739
Вагнер vs Кадиров. Ваші ставки, панове?
8235
Трагедія біля укриття: Зеленський пригрозив столичній владі нокаутом, Кличко відповів
8153
Скандал із Трубіциним. Стало відомо, хто посприяв виїзду депутата за кордон
7916
У Болгарії викрито шахрайську схему, пов’язану з українськими біженцями

Новини

Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Сьогодні, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Вчора, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Вчора, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту