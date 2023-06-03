Росія хоче заборонити операції зі зміни статі: названо неочікувану причину (відео)

Операції на зміну статі хочуть дозволити тільки після рішення лікарської комісії, яку затвердив уряд

У РФ бояться, що чоловіки змінюватиму стать, щоб ухилитися від мобілізації

На розгляд Держдуми Росії потрапив законопроєкт про заборону операцій зі зміни статі.

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Очікується, що така ініціатива мала б доповнити закон про охорону здоров'я відповідними положеннями. Але водночас, правки дозволяють робити операції для лікування вроджених аномалій статевих органів у дітей. Втручання проводять після рішення лікарської комісії, яку затвердив уряд.

«Навіщо це робиться? Ми зберігаємо для нащадків Росію – з її культурними та сімейними цінностями, традиційними засадами, ставлячи бар'єр на шляху проникнення західної антисімейної ідеології», – запевняв раніше віце-спікер Держдуми Петро Толстой.

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Проте згодом депутатка Держдуми Ніна Останіна заявила, що однією з причин ухвалення законопроєкту про заборону проведення операцій зі зміни статі стало ухилення від мобілізації.

«Хитромудрі спеціалісти-лікарі, юристи настворюють цих контор і будь ласка... Якщо наприклад у 2016 році було 142 таких випадки (зміни статі в РФ – Главком), то у 2022 – вже 996», – каже вона.

До слова, розвідка Естонії з високою імовірністю припускає нову хвилю мобілізації в Росії.