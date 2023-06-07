Атака на Курську область РФ: деякі селища знеструмлено

Унаслідок пошкоджень у Попово-Лежачах та Тьоткіно немає електрики.

Під час відновлення електропостачання один із робітників отримав осколкові поранення

На електричну підстанцію в селі Попово-Лежачі Глушківського району Курської області РФ вночі скинули два вибухові пристрої. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, унаслідок пошкоджень у Попово-Лежачах та Тьоткіно немає електрики. Очільник області заявив, що під час відновлення електропостачання один із робітників отримав осколкові поранення й наразі перебуває у лікарні.

Старовойт додав, що аварійно-відновлювальні роботи продовжать після того, як групи розмінування повторно перевірять територію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зауважимо, напередодні влада РФ заявила про збиття дрона «азовців» у Курській області (фото).

Нагадаємо, 2 червня губернатор Курської області Роман Старовойт також заявив, що регіон нібито атаковано дроном. Унаслідок скидання боєприпасу на підстанцію жителі села Гоголівка лишилися без світла.

До слова, у результаті обстрілу Курська 2 червня було пошкоджено підʼїзд п’ятиповерхового житлового будинку. Деякі російські телеграм-канали написали, що до під'їзду будинку на Союзній вулиці прилетів невідомий об'єкт після роботи ППО. Інші написали, що Курськ був обстріляний невідомим типом ракет. Однак у соцмережах поширилися фото та відео уламків двигуна до ракети ЗРК «Панцирь-С1», яка є лише на озброєнні російської армії.

Крім того, у травні росіяни заявляли про нібито атаку безпілотника на будівлі управління ФСБ у Курській області. Унаслідок цього п'ятеро російських прикордонників було поранено.