Грузія переводить пункти пропуску на особливий режим, щоб впустити більше росіян (відео)

На кордоні Росії з Грузією – як і багатьох сусідів РФ – утворилися гігантські черги

Черга на російсько-грузинському кордоні сягала 20 км

Через наплив втікачів від мобілізації з РФ, Служба доходів Мінфіну Грузії, що відповідає за митний контроль на кордоні, повідомила про переведення пунктів пропуску на особливий режим. Про це повідомляє «Новости-Грузия».

У понеділок у відомстві заявили, що у всіх прикордонних КПП збільшують кількість митників і пункти працюють у цілодобовому режимі. Зазначають також, що грузинська сторона на зв’язку з турецькими, азербайджанськими й вірменськими колегами, щоб запобігати проблемам з транскордонним рухом вантажів.

Минулого тижня митники ще заявляли, що на кордоні не відбувається нічого надзвичайного.

З дня оголошення президентом РФ «часткової мобілізації», реальні масштаби якої невідомі, на кордоні Росії з Грузією – як і багатьох сусідів РФ – утворилися гігантські черги з росіян, які втікають з країни.

У неділю черга на російсько-грузинському кордоні сягала 20 км – аж до Владикавказу, орієнтовний час проходження контролю складає дві доби. Надходили повідомлення про людей, які намагаються йти через пробку пішки, з дітьми й валізами, перетинати кордон на велосипедах і самокатах.

Нагадаємо, напередодні, чутки про закриття кордону почали поширюватися після слів депутатки «Єдиного національного руху» Нони Мамулашвілі в ефірі українського телеканалу про те, що вона неофіційно дізналася про наміри грузинської влади закрити кордони для росіян, які за віком можуть підпадати під мобілізацію.

Перед цим в уряді неодноразово заявляли, що ніяк не планують обмежувати в’їзд в країну для громадян РФ, попри ажіотаж на кордоні. Служба доходів Мінфіну Грузії заявила, що пункт пропуску на кордоні з РФ працює як зазвичай у цілодобовому режимі.