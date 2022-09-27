Обшуки та блокування доріг: розвідка повідомила, як у РФ триває мобілізація

При прибутті на пункти збору в людей вилучають всі наявні засоби зв’язку

30% призваних в Краснодарському краї – це чоловіки, які не мають жодного досвіду військової служби

Росія посилює поліцейські заходи спрямовані на забезпечення оголошеної мобілізації. У Краснодарському та Ставропольському краях, Архангельській, Волгоградській, Воронежській та Ростовській областях звільнено наявні великі приміщення для розміщення мобілізованих (у тому числі спортивні об’єкти). Представники військових комісаріатів проводять «роз’яснювальну компанію» серед чоловіків щодо кадрової військової служби в ЗС РФ, повідомляє Головне правління розвідки Міноборони.

«Одразу після оголошення мобілізації в станиці Тамань Краснодарського краю розпочався побудинковий обхід населення співробітниками поліції з метою вручення повісток чоловікам призивного віку. Мобілізовані прибувають до Темрюкського районного військового комісаріату, формуються в команди та відправляються на доукомплектування військових частин, які зазнали значних втрат у ході бойових дій. При прибутті на пункти збору в людей вилучають всі наявні засоби зв’язку. Відповідна підготовка в навчальних центрах не проводиться», – зазначили у розвідці.

Щоб попередити «безконтрольне» переміщення чоловіків та максимально охопити населення хвилею мобілізації, на автошляху А289 поблизу районного центру Темрюк діють спільні блокпости поліції та представників військового комісаріату.

Загалом мобілізація в Краснодарському краї носить масовий характер. Відомо, що близько 30% призваних – це чоловіки, які не мають жодного досвіду військової служби, а офіцерські звання отримали по закінченні військових кафедр у вищих навчальних закладах.

У селищі Тьоткіно курської області на постійній основі проводяться обшуки в будинках місцевого населення. Представники спецслужб спонукають доносити одне на одного, намагаючись знайти осіб, які спілкуються з українцями та в яких є знайомі чи родичі на території України. У результаті, місцеві уникають будь-яких розмов як з пересічними, так і з близькими людьми. Дороги в напрямку районного центру перекриті, виїзд цивільного населення заборонено.

У Чуваській республіці 23 вересня призупинено набір мобілізованих. Керівництво республіки доповідає, що повністю виконало план призову та чекає наступних наказів.

Як повідомлялося, провал мобілізаційної кампанії у Росії, яку затіяв російський диктатор Володимир Путін, і яка викликала шквал протестів у країні, вирішили списати на військових комісарів.