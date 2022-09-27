Росіянин розповів, що вояки не мають ні води, ні їжі, а командування втекло

У полон до ЗСУ потрапив мобілізований мешканець Ростовської області РФ. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Є перший факт здачі мобілізованого п'ять днів тому росіянина. Бійці 92 -ї бригади захопили переляканого, замерзлого «мобіка» в лісі поблизу Куп'янська. Він покинув свою військову частину і спробував повернутися до Російської Федерації, але загубився», – написав Геращенко.

На відео чоловік називає себе Пашковим Олексієм Володимировичем і каже: командири окупантів покинули їх і втекли, мобілізовані росіяни не мають ні їжі, ні води, і закликає не їхати в Україну.

«Не слухайте пропаганду у військкоматах. Тут дуже багато вбитих і поранених. Якщо не хочете тут помирати – не йдіть сюди», – каже вояка.

І наголошує: прослужив він аж три дні.

До слова, у Росії триває часткова мобілізація, яка має закрити найпроблемніші для Кремля ділянки фронту. Щоправда, мобілізовані вже повідомляють, що їх кидатимуть у бій без жодної підготовки.

Нагадаємо, Росія посилює поліцейські заходи, спрямовані на забезпечення оголошеної мобілізації. У Краснодарському та Ставропольському краях, Архангельській, Волгоградській, Воронежській та Ростовській областях звільнено наявні великі приміщення для розміщення мобілізованих (у тому числі спортивні об’єкти). Представники військових комісаріатів проводять «роз’яснювальну компанію» серед чоловіків щодо кадрової військової служби в ЗС РФ.

Як відомо, родичі мобілізованих росіян обурюються, що повістки в країні-терористці отримують чоловіки, які не мають військового досвіду. У російських Telegram-каналах оприлюднили відеозверення жінки, чий чоловік став потенційним гарматним м'ясом. На кадрах росіянка істерить і переконує: із так званої путінської «могилізації» ніхто не повернеться.

Як відомо, росіяни масово тікають від мобілізації: за даними росЗМІ, за чотири дні з країни виїхало понад 260 тис. чоловіків (дані до вечора суботи, 24 вересня).

Нагадаємо, на думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.