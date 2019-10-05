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    У світі

    Росія цілеспрямовано працює над тим, аби розвалити ЄС, – політолог

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    Росія цілеспрямовано працює над тим, аби розвалити ЄС, – політолог

    Союз правих і лівих є основною опорою Путіна в Європі – Фельштинський

    У російській зовнішній політиці нині переважають дві стратегічні установки: розвал ЄС та послаблення й розкол НАТО.

    Про це американський політолог та історик Юрій Фельштинський заявив під час бесіди з Діловою столицею.

    «Тому Росія підтримує ультраправі і ліві рухи, які виступають за вихід з ЄС. Ця тенденція зараз на підйомі. Судячи з результатів останніх виборів до Європарламенту, праві партії серйозно посилили свої позиції. Кремль намагається довести рівень правих партій в Європарламенті до настільки серйозного рівня, щоб вони змогли проголосувати за вихід своїх країн з ЄС», – зазначив він.

    На думку вченого, такий союз правих і лівих є «основною опорою Путіна в Європі», своєрідним «П’ятим Інтернаціоналом, який утворює Кремль».

    Ще однією загрозою єдності ЄС він назвав невпинну еміграцію росіян.

    «Завдяки ринковій економіці й відкритості кордонів мільйони російських громадян з російськими паспортами виїхали за кордон, але продовжують при цьому дивитися російське пропагандистське телебачення, займати абсолютно пропутінську позицію. З цією тенденцією ми маємо жити в найближчі 10-20 років. Це велика небезпека, яку не можна недооцінювати. По суті мова йде про впровадження російської агентури в західне співтовариство, про створення багатомільйонної п’ятої колони». – наголосив Фельштинський.

    ЄС Росія агресія кордон небезпека
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