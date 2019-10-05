З початку року адмінкордон з окупованим Кримом перетнуло 2 млн осіб, – ДПСУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: dpsu.gov.ua

Більше громадян перетинали адмінкордон саме в напрямку материкової частини України

Впродовж дев’яти місяців 2019 року адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом перетнуло 2 млн осіб.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Протягом дев’яти місяців 2019 року в обох напрямках в трьох КПВВ («Чонгар», «Каланчак», «Чаплинка») адмінкордон перетнули трохи більше 2 млн громадян, що на рівні минулого року», – зазначили у Держприкордонслужбі.

Водночас, прикордонники зазначили, що на 1% громадян більше перетинали адмінкордон саме в напрямку материкової частини України.

У порівнянні з 2015 роком кількість громадян, які перетинають адмінкордон в обох напрямках, знизилася на 16%, приблизно на 400 тис. осіб.

Нагадаємо, в окупованому Криму блокують «Главком» та ще 17 українських сайтів.

В ЄС наголосили, що Місія ОБСЄ має отримати доступ до Криму та українсько-російського кордону.