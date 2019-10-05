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    Події в Україні

    З початку року адмінкордон з окупованим Кримом перетнуло 2 млн осіб, – ДПСУ

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    З початку року адмінкордон з окупованим Кримом перетнуло 2 млн осіб, – ДПСУ
    Фото: dpsu.gov.ua

    Більше громадян перетинали адмінкордон саме в напрямку материкової частини України

    Впродовж дев’яти місяців 2019 року адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом перетнуло 2 млн осіб.

    Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

    «Протягом дев’яти місяців 2019 року в обох напрямках в трьох КПВВ («Чонгар», «Каланчак», «Чаплинка») адмінкордон перетнули трохи більше 2 млн громадян, що на рівні минулого року», – зазначили у Держприкордонслужбі.

    Водночас, прикордонники зазначили, що на 1% громадян більше перетинали адмінкордон саме в напрямку материкової частини України.

    У порівнянні з 2015 роком кількість громадян, які перетинають адмінкордон в обох напрямках, знизилася на 16%, приблизно на 400 тис. осіб.

    Нагадаємо, в окупованому Криму блокують «Главком» та ще 17 українських сайтів.

    В ЄС наголосили, що Місія ОБСЄ має отримати доступ до Криму та українсько-російського кордону.

    прикордонники ЄС Крим ОБСЄ КПВВ кордон
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