Росія втратила близько 550 тисяч загиблими – FT

Хакери отримали дані Росстату, які розкрили масштаби російських втрат у війні проти України

Кількість росіян, загиблих унаслідок війни проти України, станом на серпень 2026 року становила близько 550 тис. осіб. Про це свідчить аналіз даних Росстату, отриманих хакерами. За оцінками журналістів, якщо темпи смертності, зафіксовані в січні, збережуться протягом року, до кінця грудня кількість загиблих сягне 650 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Видання проаналізувало отримані внаслідок хакерського зламу статистичні дані Росії, які дозволили оцінити масштаби втрат у війні проти України. Результати дослідження свідчать про значну кількість загиблих, причому фактичні показники, ймовірно, перевищують наведені оцінки.

Однією з причин розбіжностей є затримки з офіційною реєстрацією смертей. Документи про загиблих російських військових можуть оформлюватися через кілька років після їхньої загибелі, через що статистика не повністю відображає реальні втрати на певну дату.

Зокрема, у 2026 році в Росії продовжували реєструвати смерті людей, які загинули ще під час боїв за Маріуполь у 2022 році. Це означає, що остаточна кількість загиблих за попередні роки продовжує змінюватися навіть через тривалий час після завершення бойових дій на відповідних ділянках фронту. Найбільші втрати російських військ, згідно з дослідженням, припали на райони Авдіївки, Покровська та Бахмута в Донецькій області.

За даними Financial Times, у районі Авдіївки та Покровська загинули близько 120 тис. росіян. Ще приблизно 48 тис. смертей зафіксовано в сусідньому Бахмутському районі.

Журналісти звернули увагу, що бої за кожне із зазначених міст виявилися для російських військ більш кровопролитними, ніж десятирічна війна Радянського Союзу в Афганістані, яка тривала з 1979 до 1989 року.

Окремо Financial Times проаналізувала вікову структуру загиблих росіян. Отримані дані свідчать, що за роки повномасштабного вторгнення середній вік військових, які гинуть на фронті, помітно зріс.

Якщо у 2022 році середній вік загиблого російського військовослужбовця становив 34 роки, то у 2025 році цей показник досяг 40 років.

Найчисельнішою групою серед загиблих стали чоловіки віком від 35 до 44 років. За підрахунками журналістів, на цю вікову категорію припало близько 158 тис. смертей.

Зміна вікової структури втрат свідчить про те, що серед загиблих російських військових дедалі більшу частку становлять чоловіки середнього віку. Водночас наведені дані не дозволяють окремо визначити, як на цю тенденцію вплинули мобілізація, контрактний набір та інші чинники комплектування російської армії.

Отримані хакерами матеріали Росстату також дозволили журналістам оцінити масштаби смертності від інших причин у Росії. Зокрема, за цими даними, у 2021 році від коронавірусної хвороби COVID-19 померли приблизно 457 тис. росіян.

Financial Times зазначає, що рівень смертності від коронавірусу в Росії виявився у 2,5–3 рази вищим, ніж у Великій Британії та країнах Європейського Союзу.

Крім того, з 2021 року в Росії від захворювань, пов'язаних із ВІЛ-інфекцією, померли близько 85 тисяч людей. Із них приблизно 14 тисяч смертей припали на 2025 рік.

Для порівняння, у Північній Америці, Західній та Центральній Європі загальна кількість смертей від захворювань, пов'язаних із ВІЛ, протягом 2025 року становила менш ніж 10 тис.

Нагадаємо, 8 листопада стало відомо про результати аналізу даних Росстату, отриманих унаслідок хакерської атаки. Білоруські «Кіберпартизани» нарахували щонайменше 393 881 смерть, пов'язану з війною проти України, тоді як угруповання Silent Crow оцінило кількість загиблих у 450 100 осіб. Різницю дослідники пояснили використанням різних методик підрахунку.