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«За гроші штурмуємо міста». Російський бобслеїст доєднався до армії РФ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«За гроші штурмуємо міста». Російський бобслеїст доєднався до армії РФ
Російський бобслеїст Кирило Гусєв в Instagram опублікував скандальні фото

У бобслеї вибухнув новий скандал

Російський бобслеїст Кирило Гусєв доєднався до російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Гераскевич опублікував відео зі світлинами з Instagram Гусєва, які доводять приналежність російського бобслеїста до армії країни-агресора. Зокрема, Гусєв розмістив фото патчу за написом про те, що «росіяни штурмують міста за гроші».

«У своїх соціальних мережах він (Гусєв – «Главком») активно розміщує матеріали, пов'язані з його приналежністю до терористичної армії, яка наразі вчиняє геноцид проти українців. Саме ця армія відповідає за щоденні обстріли наших міст і за цивільні втрати, включаючи маленьких дітей», – зазначив Гераскевич.

Він також повідомив, що за кілька днів відбудеться надзвичайний конгрес Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF). За ініціативою Виконавчого комітету IBSF буде розглянуто питання повернення російських спортсменів до міжнародних змагань без обмежень.

«Вони пропонують скасувати критерії перевірки нейтральності, серед яких були перевірки на приналежність до російських військових структур та підтримку війни. Це робиться навмисно, щоб Кирило і інші, як він, могли вільно брати участь у міжнародних змаганнях та використовувати наш спорт для поширення російської пропаганди, нормалізувати дії свого уряду та зміцнювати режим Путіна.

Для нас очевидно, що ситуація не змінилася жодним чином з 2022 року, і російський спорт продовжує бути потужним інструментом російської пропагандистської машини. Російські спортсмени повинні бути відсторонені від міжнародних змагань», – зазначив Гераскевич.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: бобслей скелетон Владислав Гераскевич росія

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