Масована атака дронів на Москву: Кремль оточили військові та системи ППО (відео)

Окупанти використовують мобільні вогневі групи, щоб відбиватися від дронів

На кадрах видно, що на підступах до Кремля обмежено рух, а місцевість патрулюють військові

У Москві посилено протиповітряну оборону на тлі атак українських безпілотників. Навколо Кремля розміщені комплекси ППО, зокрема «Панцир», а на дахах окремих будівель раніше помічали додаткові засоби протиповітряного захисту. Відповідні кадри поширюють у мережі, пише «Главком».

На кадрах видно, що на підступах до Кремля обмежено рух, а місцевість патрулюють вогневі групі. Окупанти зінали величезну кількість Росгвардії та військових, побоюючись можливої атаки на керівництво країни-агресора.

💥Дронова небезпека у РФ. Кремль з усіх сторін оточили МВГ та комплекси «Панцир» – ППО навіть стягнули на сусідні дахи багатоповерхівок https://t.co/12FRW2NSqt — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 23, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

За повідомленнями російських медіа, для боротьби з дронами в районі Москви також застосовують підйомні платформи, які дають змогу піднімати операторів переносних зенітних комплексів над навколишніми будівлями.

Варто нагадати, що до Москви наближаються повітряні кулі з невідомими предметами на підвісах. За попередніми повідомленнями, вони можуть бути оснащені вибухівкою або невеликими безпілотниками.