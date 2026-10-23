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Масована атака дронів на Москву: Кремль оточили військові та системи ППО (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Масована атака дронів на Москву: Кремль оточили військові та системи ППО (відео)
Окупанти використовують мобільні вогневі групи, щоб відбиватися від дронів
фото: кадри з відео

На кадрах видно, що на підступах до Кремля обмежено рух, а місцевість патрулюють військові

У Москві посилено протиповітряну оборону на тлі атак українських безпілотників. Навколо Кремля розміщені комплекси ППО, зокрема «Панцир», а на дахах окремих будівель раніше помічали додаткові засоби протиповітряного захисту. Відповідні кадри поширюють у мережі, пише «Главком».

На кадрах видно, що на підступах до Кремля обмежено рух, а місцевість патрулюють вогневі групі. Окупанти зінали величезну кількість Росгвардії та військових, побоюючись можливої атаки на керівництво країни-агресора.

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За повідомленнями російських медіа, для боротьби з дронами в районі Москви також застосовують підйомні платформи, які дають змогу піднімати операторів переносних зенітних комплексів над навколишніми будівлями.

Варто нагадати, що до Москви наближаються повітряні кулі з невідомими предметами на підвісах. За попередніми повідомленнями, вони можуть бути оснащені вибухівкою або невеликими безпілотниками.

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Теги: Москва росія системи ППО війна дрон

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