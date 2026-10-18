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Міністр енергетики США назвав «дизельну угоду» з РФ «пряником» для завершення війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Міністр енергетики США назвав «дизельну угоду» з РФ «пряником» для завершення війни
Райт: Росія отримає вигоду, якщо почне експортувати дизельне паливо, для цього їй доведеться зменшити військові зусилля, щоб отримати можливість відремонтувати свої НПЗ
фото: Офіс президента

Кріс Райт зазначив, що угода щодо постачання російського дизельного палива на світові ринки не є економічною підтримкою Росії

Міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв'ю ABC заявив, що угода щодо постачання російського дизельного пального на світові ринки не є економічною підтримкою Росії, а є стимулом для Москви до припинення війни. Про це пише «Главком».

За словами Райта, наразі Росія експортує нафту під дуже жорсткими американськими санкціями, однак взагалі не експортує дизель, якого бракує у світі. Рішення американського президента полягає в тому, що Росія отримає дозвіл постачати дизельне пальне на світові ринки лише у разі зниження інтенсивності конфлікту з Україною, згоди на енергетичне перемир'я або зменшення масштабів бойових дій.

У США наголошують, що Москва отримає вигоду від цього рішення тільки якщо почне експорт. Для цього їй доведеться або скоротити внутрішнє споживання та зменшити військові зусилля, або отримати можливість відремонтувати свої НПЗ, що стане можливим лише завдяки мирній угоді з Україною, енергетичному перемир'ю чи кроку до миру.

Як відомо, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тисяч тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

До слова, спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на зустрічі в Майамі заявили українським чиновникам, що угода США та РФ щодо експорту російського дизеля має на меті відновити тристоронні переговори про припинення війни. 

За даними агенства, американська сторона намагається таким чином «пом'якшити» позицію Володимира Путіна, який наразі не готовий до діалогу. У Вашингтоні розраховують, що кроки назустріч Москві та припинення українських ударів по НПЗ змусять Кремль піти на зустрічні поступки.

Теги: росія дизельне пальне США війна Україна

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