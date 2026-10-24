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Речник Кремля Пєсков несподівано розхвалив українського посадовця

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Речник Кремля Пєсков несподівано розхвалив українського посадовця
Представник Путіна визнав «велику роботу» українського уповноваженого з прав людини
фото з відкритих джерел

За словами Пєскова, Лубінець і російська омбудсменка Лантратова «виконали багато роботи»

Речник Кремля Дмитро Пєсков несподівано похвалив українського омбудсмена Дмитра Лубінця за узгодження умов припинення вогню в окупованих Олешках Херсонської області. Про це Пєсков заявив у коментарі росЗМІ, інформує «Главком».

Представник Путіна визнав «велику роботу» українського уповноваженого з прав людини і його російської колеги Яни Лантратової щодо ситуації в Олешках

Пєсков заявив, що результату вдалось досягти «у межах реалізації домовленостей президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа». Крім того, він відзначив роль першої леді США Меланії Трамп, яка ініціювала переговори.

Пєсков додав, що «військові зараз узгоджують умови припинення вогню в цьому районі, щоб забезпечити виконання гуманітарної місії».

Раніше Київ повідомляв, що ситуація в Олешках критична. Місто було затоплено після того, як російські війська зруйнували дамбу Нової Каховки, що неподалік. Кілька місяців приблизно 2000 людей, зокрема 50 дітей, не мають доступу до їжі та води.

Також Білий дім повідомив, що за сприяння Меланії Трамп Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню в Олешках для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації цивільних. За заявою американської сторони, перемир’я має розпочатися 29 жовтня.

Водночас окупанти заявили про запровадження режиму тиші в районі Олешок із 3:00 за київським часом 27 жовтня. Подальші кроки гуманітарної операції мають відбуватися поступово.

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Теги: росія окупанти військові Україна переговори Дмитро Пєсков Дмитро Лубінець Олешки

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