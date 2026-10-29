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Росія знайшла новий спосіб обходити українську РЕБ: Флеш розкрив подробиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія знайшла новий спосіб обходити українську РЕБ: Флеш розкрив подробиці
Сергій Бескрестнов заявив, що через нові російські дрони Україні може знадобитися посилення світломаскування
фото: Кароліна Терещенко, glavcom.ua

Освітлені вулиці можуть допомагати російським безпілотникам орієнтуватися навіть за умов придушення супутникового зв'язку

Російські військові можуть використовувати вуличне освітлення для навігації ударних безпілотників, оснащених системами візуального орієнтування. Через це в Україні за певних умов може виникнути потреба у світломаскуванні ще до початку комендантської години. Про це під час брифінгу заявив радник президента з оборонних технологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Бескрестнова, російські військові почали встановлювати модулі візуальної навігації на ударні безпілотники «Герань-5». Такі системи дозволяють дронам орієнтуватися за об'єктами на місцевості. Це може зменшувати залежність безпілотників від супутникової навігації, сигнали якої здатні пригнічувати українські засоби радіоелектронної боротьби.

Флеш пояснив, що вдень системи візуального орієнтування можуть використовувати контрастні об'єкти на землі, тоді як уночі важливими орієнтирами стають джерела штучного освітлення. «Якщо ми літаємо вдень, ми можемо бачити на землі якісь контрастні точки, а якщо літаємо вночі – дуже добре бачимо ліхтарі», – зазначив він.

За словами радника президента, освітлені дороги, вулиці та населені пункти можуть допомагати російським безпілотникам визначати своє місцеперебування та коригувати маршрут польоту.

Крім того, нагріті вуличні ліхтарі можуть залишатися помітними в тепловому діапазоні, що створює додаткові можливості для орієнтування дронів, обладнаних відповідними сенсорами.

Бескрестнов наголосив, що використання таких технологій може потребувати перегляду підходів до світломаскування в українських містах.

Якщо російська армія почне масово застосовувати системи візуальної навігації, Україні, за його словами, доведеться розглядати додаткові заходи для зменшення помітності населених пунктів із повітря.

Зокрема, за наявності відповідної загрози обмеження вуличного освітлення можуть запроваджувати ще до початку комендантської години. Водночас Флеш уточнив, що йдеться про можливі заходи безпеки, а не про необхідність постійного вимкнення освітлення.

Рішення щодо світломаскування залежатимуть від характеру загрози та масштабів застосування російськими військами нових навігаційних систем.

Нагадаємо, раніше Бескрестнов повідомив, що Росія може почати масово використовувати модуль оптичної навігації «Сусанін» на безпілотниках «Герань-5», інших дронах і ракетах. За його словами, це може змусити Україну переглянути підходи до світломаскування, зокрема обмежити освітлення автомобільних доріг та окремих ділянок трас у нічний час.

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Теги: Сергій Бескрестнов війна окупанти росія дрон

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